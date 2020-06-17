17 Haziran 2020 Çarşamba 23:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 23:24:00
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske şartı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. İstanbul Valisi Yerlikaya "Açık alanlarda maske takmak zorunlu" açıklamasında bulunmuştu.
İstanbul Valiliği, İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Hemen ardından Ankara ve Bursa'dan da açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor
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