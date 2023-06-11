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11 Haziran 2023 Pazar 17:39:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 17:39:00

Vali Şahin'den sürücülere uyarı

Kaynak: IHA

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklama ile trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

Vali Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Geçidi, Mamak Boğaziçi Alt Geçidi, Sabancı Kız Yurdu Alt Geçidi, Keçiören Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Altındağ Altınsoy Alt Geçidi, Altındağ Mustafa Tuna Alt Geçidi, Samsun Yolu Alt Geçidi, Çiftlik Kavşağı Alt Geçidi, Kurtuluş Trafik Ekipler Emirliği Alt Geçidi, Balgat Ehlibeyt Alt Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Etiketler : vasip şahin ankara ankara sel
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