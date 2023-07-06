VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
Guterres: İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyorum
Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!
Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerden sonra günü keskin düşüşle kapattı
ABD'den "acil soruşturma" talebi
06 Temmuz 2023 Perşembe 18:07:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 18:07:00

Vali Masatlı, Afrin'de incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Masatlı, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği koordinasyonunda bulunan Afrin'e geçiş yaptı.

Masatlı'ya, yardımcıları Orhan Aktürk, Yusuf Turan ve Onur Şan ile Hatay il Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hatay İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti.

Masatlı, Afrin ilçe merkezindeki kamu binalarını gezdi.

Afrin Eğitim Fakültesi mezuniyet törenine katılan Masatlı, buradan mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarını takdim etti.

Masatlı, Afrin Şifa Hastanesi ve Afrin Sahra Hastanesini de gezerek hastalara şifalar diledi.

Buradan Afrin Yerel Meclis binasına geçen Masatlı, meclis çalışmalarını izledi.

Masatlı, Afrin Yerel Meclisi tarafından yapılan sebze halinde de incelemelerde bulundu ve sebze hali idari binasının açılışını yaptı.

Afrin ilçe merkezi, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Etiketler : Hatay Valisi Mustafa Masatlı Zeytin Dalı Harekatı Afrin ilçesi Suriye
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX