Vali Masatlı, Afrin'de incelemelerde bulundu

Masatlı, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği koordinasyonunda bulunan Afrin'e geçiş yaptı.

Masatlı'ya, yardımcıları Orhan Aktürk, Yusuf Turan ve Onur Şan ile Hatay il Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hatay İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti.

Masatlı, Afrin ilçe merkezindeki kamu binalarını gezdi.

Afrin Eğitim Fakültesi mezuniyet törenine katılan Masatlı, buradan mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarını takdim etti.

Masatlı, Afrin Şifa Hastanesi ve Afrin Sahra Hastanesini de gezerek hastalara şifalar diledi.

Buradan Afrin Yerel Meclis binasına geçen Masatlı, meclis çalışmalarını izledi.

Masatlı, Afrin Yerel Meclisi tarafından yapılan sebze halinde de incelemelerde bulundu ve sebze hali idari binasının açılışını yaptı.

Afrin ilçe merkezi, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.