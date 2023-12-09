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09 Aralık 2023 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:33:00

Vali Hacıbektaşoğlu, "Hastane hizmetlerine etkileyecek bir durum yok"

Kaynak: IHA

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, heyelan meydana gelen Amalebirliği yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, inceleme sonrasında çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Hastane hizmetlerine etkileyecek bir durum yok. Alternatif yollar mevcut. Hastane poliklinik hizmetine devam ediyor. Sağlık Müdürlüğümüzle görüştük. İstişare halindeyiz" dedi.

Etiketler : Zonguldak Valisi Heyelan İnceleme
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