Vakit tamam: 'Büyük İstanbul Mitingi' için tarih netleşti! Osman Nuri Kabaktepe canlı yayında duyurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayın programında AK Parti'nin 31 Mart seçimleri öncesi İstanbul'da düzenleyeceği büyük mitingin tarihini duyurdu.
Osman Nuri Kabaktepe özel bir kanalda katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.
Kabaktepe, "31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor." dedi.
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