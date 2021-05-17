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17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47:00

Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Ağır hasta sayısı vaka sayıları
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