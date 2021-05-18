Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 916 olarak açıklandı.
Test sayısı 51 milyon 294 bin 008'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186, ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu.
- Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
- Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
- Selçuk Bayraktar'ı Steve Jobs'a benzetti: SİHA konusunda bir deha
- Akşener'den hadsiz benzetme! Sözleri büyük tepki çekti
- Bakan Koca müjdeyi verdi! Bu hafta Türkiye'de olacak
- Dünyada bir ilk! Türkiye'deki dönüşümün kilometre taşı olacak