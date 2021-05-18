Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi

Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 916 olarak açıklandı.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 008'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186, ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu.