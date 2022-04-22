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22 Nisan 2022 Cuma 20:43:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 20:43:00

Vaka sayısı 3 binin altına indi

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Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Kovid-19 Türkiye Sağlık Bakanlığı
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