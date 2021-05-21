21 Mayıs 2021 Cuma 20:09:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 20:09:00
Vaka sayısı 10 binin altında
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 528 yeni vaka, 846 yeni hasta tespit edildi. 214 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
- Vaka sayısı 10 binin altında
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