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25 Haziran 2020 Perşembe 08:38:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 08:42:00

Vaka sayılarındaki artış sonrası 81 il valisine uyarı!

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Artan korona virüs vaka sayılarının düşürülmesi için denetimlerin arttırılması, kurallara uymayan yerlere ceza verilmesi ve vatandaşın Alo 155, 156 ve 112'ye ihbarda bulunabilmesi konusunda valiler uyarıldı.

15 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere, Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne restoran, lokanta, kafeterya ile konaklama tesislerinin denetimi konulu yazı gönderildi. Yazıda, 30 Mayıs-11 Haziran arasında koronavirüs vaka sayısı binin altına düşerken kontrollü normalleşme sürecine geçişle birlikte 12, 13, 14 Haziran’da vaka sayılarının 1.195, 1.459 ve 1.562’ye çıktığı vurgulandı.

Sayılardaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtilen yazıda ilgili kurumlar özetle şöyle uyarıldı:

DENETİMLERİ ARTTIRIN

“Mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Bu kapsamda lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin haftada en az 2 kez denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılması.

ALO 155,156 VE 112

Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılması. Tedbirlere uymayanlara ilgili kanun gereğince para cezası verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

7 BİN 17 KİŞİYE MASKE CEZASI

Hürriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde, pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere talimat gönderildiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

“62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.”

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