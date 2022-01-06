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06 Ocak 2022 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 20:05:00

Vaka sayıları 68 bine yükseldi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi, 156 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : sağlık bakanılğı vaka sayısı türkiye son durum
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