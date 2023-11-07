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Vahşetin faturası İsrail'e ağır oldu: Rezervler 7 milyar dolar eridi
07 Kasım 2023 Salı 18:20:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 18:20:00

Vahşetin faturası İsrail'e ağır oldu: Rezervler 7 milyar dolar eridi

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İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar neticesinde, İsrail'in döviz rezervleri 7 milyar dolardan fazla düştü. İşgalci İsrail, saldırıların başlamasının ardından üreticilere, iş adamlarına ve şirketlere 45 milyar dolarlık destek paketi açıklamıştı.

İşgalci İsrail'in döviz rezervleri 7 milyar dolardan fazla düştü.

aksam.com.tr'nin Bloomberg'den çevirdiği habere göre, işgalci İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması üzerine ayağa kalkan dünya, küresel çapta bir boykot hareketine başladı.

Savaşın maliyetini karşılamakta güçlük çeken İsrail hükümeti, en yakın 'müttefiki' ABD'den destek talep etmişti.

ABD'nin desteğine rağmen İsrail, ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ülke içerisinde katliamlara sessiz kalmayan Yahudiler protesto gösterileri düzenlerken, yedek askerlerin orduya çağrılması nedeniyle işgücünün büyük bir bölümü kaybedildi.

Ağır silahlarla havadan, karadan ve denizden Filistinli sivilleri katleden İsrail, saldırıların başından bu yana tam bir ayda 7 milyar dolardan fazla rezerv kaybetti.

İşgalci İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Lübnan'ı hedef alması sonucu savaşın bölgesel çapta büyüyeceğinden endişe eden İsrailli yatırımcılar, varlıklarının büyük çoğunluğunu satarak tedbir aldı.

İsrail Merkez Bankası, rezervlerdeki düşüşün sebebini döviz satışlarından kaynaklandığını söyledi.

Etiketler : işgalci israil gazze saldırılar işgal destek paketi döviz rezervi
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