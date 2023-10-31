VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
LGS tarihi belli oldu
31 Ekim 2023 Salı 08:27:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 08:27:00

Vahşet evi! Yaşlı çifte işkence

Kaynak: AA-İHA

ABONE OL

Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin evine giden bakıcı, kapıyı açan olmayınca polisten yardım istedi. İçeri giren ekipler yaşlı adamı ölü, Alzheimer hastası eşini ise yaralı halde bulundu. Maktulün dövülerek öldürüldüğü düşünülüyor.

Burdur'da yaşanan cinayet kan dondurdu. Menderes Mahallesi'ndeki yaşayan Bayram Sertcan (76) ile Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., iki katlı müstakil eve gitti, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca endişelenen bakıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DARP İZİ VE KESİKLER VAR

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, camı kırıp içeri girdi; yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu. Kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan'ın ise yüzünde kesikler tespit edildi. Yaşlı adamın üzerinde halı örtülü olduğu, Zehra Sertcan'ın ise yanında oturduğu öğrenildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı; tedaviye alındı. Yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altın aldı.

AVUSTURYA'DA EMEKLİ OLMUŞLAR

Alzheimer hastası Zehra Sertcan ile eşi Bayram Sertcan'ın Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.

Etiketler : bayramzehra sertcan aşkcinayeti
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX