Vahşet evi! Yaşlı çifte işkence

Burdur'da yaşanan cinayet kan dondurdu. Menderes Mahallesi'ndeki yaşayan Bayram Sertcan (76) ile Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., iki katlı müstakil eve gitti, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca endişelenen bakıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DARP İZİ VE KESİKLER VAR



Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, camı kırıp içeri girdi; yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu. Kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan'ın ise yüzünde kesikler tespit edildi. Yaşlı adamın üzerinde halı örtülü olduğu, Zehra Sertcan'ın ise yanında oturduğu öğrenildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı; tedaviye alındı. Yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altın aldı.

AVUSTURYA'DA EMEKLİ OLMUŞLAR



Alzheimer hastası Zehra Sertcan ile eşi Bayram Sertcan'ın Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.