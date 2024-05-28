Çocuklarınızı uzak tutun!

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28 Mayıs 2024 Salı 19:03:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 19:03:00

Uzmanlar uyardı... Asitli içecekler çocukları 'böbrek'ten vuruyor!

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Çocuklar son zamanlarda asitli içecekleri fazlaca tüketiyor. Hatta öyle ki su ihtiyaçlarını bile asitli içeceklerden karşılayabiliyor. Yeni nesil beslenmeyle birlikte çocuk sağlığını tehdit eden taş hastalığı son günlerde sıklıkla görülmeye başladı. Peki ya çocuklarımızı bu hastalıktan korumak için ne yapmalıyız? İşi uzmanına sorduk...

Asitli içeceklerin içerisinde çok miktarda zararlı madde bulunur ve bu içecekler tüketildiğinde kemiklerde, iskelet sisteminde ve böbreklerde önemli hasarlara sebep olur. Kola ve renkli/renksiz gazozların artık çoğu ailenin sofrasının olmazsa olmaz içeceği haline geldi. Çocuklar da ailelerinden örnek alarak asitli içecekleri fazlaca tüketebiliyor. Su ihtiyacını, asitli içeceklerden karşılayan çocuklarda hastalıklar ortaya çıkmaya başlama riski her geçen gün artıyor.

TAŞ HASTALIĞI NEDİR?

Asitli içeceklerin özellikle çocuklarda böbrek rahatsızlıklarına sebebiyet verdiğini söyleyen Uzm. Dr. Fatma Çetinkaya Çat, "Taş hastalığı böbreklerde kalsiyum, ürik asit gibi kristallerin birikerek taşlaşmaya neden olmasıdır. Özellikle de çocuklarda böbrek taşına sebebiyet vermektedir. Çocuklarda yeni nesil beslenme ile fast food tüketimi oldukça artmış durumda. Genellikle çocuklar pizza, hamburger gibi beslenmenin yanında genellikle asitli içecek tercih ediyorlar. Böyle durumlarda asitli içeceklerden sıvı alımını karşıladıkları için su tüketimleri belirgin azalmış durumda." dedi.

EBEVEYNLER SU TÜKETİMİ İÇİN NE YAPMALI?

Çocuklar için su tüketiminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çat, "Ebeveynlerin de kesinlikle bu konuda çocuklarını desteklemeleri gerekiyor. Çocukların beslenmesi kesinlikle ailelerin beslenme tipiyle ilişkilidir. Ebeveynlerin kendilerinin de fast food tüketimini azaltmaları gerekiyor. Aynı zamanda evde asitli içecek bulundurmamaları lazım. Hiçbir zaman su dışındaki sıvı takviyeler su yerine geçmemektedirler. Ailelerin, evlerinin belirli bölgelerine su koyması ve arada da çocuğuna su içmesi gerektiğini hatırlatmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TAŞ HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çat, "Taş hastalıklarının nedenine bağlı olarak tedavi yöntemleri mevcuttur. Öncelikle taşın yerini ve büyüklüğünü tespit etmeliyiz. Daha sonra tedavi yöntemlerini düzenliyoruz. Bunun için bir takım görüntüle tetkikleri yapmamız gerekiyor. Tedavi yöntemlerimiz arasında; kırma, hidrasyon ve engelleyici ilaçlar şeklinde yöntemlerimiz mevcut." dedi.

Etiketler : asitli içecek taş hastalığı beslenme çocuk sağlığı böbrek hastalığı
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