Çocuklar toprakla tanışmalı

Mikrobiyota zayıflıyor, bağışıklık direnç kaybediyor. Topraktan, bitkilerden uzak olmak sağlığa zarar veriyor.

EVDE ÇİÇEK BAKMAK BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Evde çiçek bakmanın ve toprakla haşır neşir olmanın insanın mikrobiyotasını güçlendirip bağışıklığını destekleyerek sağlığa katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Öyle ki evlerde, kapalı alanlarda bitki yetiştirmek insan mikrobiyotasını ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

SAĞLIĞIMIZ TOPRAKTAN GÜÇ ALIYOR

Sindirim sisteminde bulunan çeşitli mikroorganizmalara "mikrobiyota" deniliyor. Bu mikroorganizmalar, sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Sağlığın mihenk taşını oluşturan bu durum ise topraktan güç alıyor.

ÇOCUKLAR TOPRAKLA TANIŞMALI

İnsanların bağışıklık sistemlerinin çocukken geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Özellikle çocuklarda bağışlık sistemi hızlı geliştiği için çocukları doğayla ve tabiattaki mikroplarla erken yaşta tanıştırmak önemli. Vücudun bu mikropları tanımaması alerji gibi bağışıklık kaynaklı rahatsızlıklara neden oluyor." dedi.

"TOPRAK ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Toprakla temas etmenin çocuklar için faydalı olduğunun altını çizen Göral, "Çocuklar hep kapalı ortamlarda yaşıyor. Vücudun ümin sistemi de çocukken gelişiyor. Çocuklarımızın ümin sistemini geliştirirsek ileriki yıllarda alerji ve diğer enfeksiyonlara karşı daha kolay savaşabilir hale gelirler. Köylerde yalın ayak gezen çocuklar var. Hakikaten onlarda enfeksiyon olmuyor. Çünkü çocuklar toprakla temas ediyor. Bu da çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"EVLERİMİZDE BİTKİ BESLEMELİYİZ"

Göral, "Çocuklarımızı hiç olmazsa hafta sonlarında ormana götürüp toprakla temas ettirmeliyiz. Hem ruhen hem psikolojik olarak hem de tıbben çok faydası var. Eğer aileler yapamayacak durumdalar ise evlerinde büyük bitkiler bakarak çocuklarımızın ümin sistemini arttırmamız lazım." dedi.