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01 Kasım 2023 Çarşamba 18:04:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 18:04:00

Uzmanlar fotoğrafları inceledi! İsrail'in 'işkence' iddiası çöktü

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri" iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanların, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlediği belirtildi.

Uzmanların fotoğraflarla ilgili, "Burada görülen dişlerin kök ve kron morfolojileri incelendiğinde, bu dişlerin daimi dişler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca süt dişlerinde köprü protezlerinin uygulama alanı bulunmadığı gibi yine fotoğraflarda görülen daimi dişlerin kron-köprü uygulamalarına uygun bir şekilde prepere edildiği de rahat bir şekilde görülebilmektedir." tespitinde bulunduğu açıklandı.

Etiketler : Dezenformasyon İSRAİL İŞKENCE İDDİASI
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