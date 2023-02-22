"Gayrimenkulünüzü kaptırmayın"

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde Hatay gibi bölgelerden 'yok pahasına' arsaları almak isteyenlerin olduğu yönünde şikayetler artarken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, deprem bölgesinde fırsatçılara karşı uyardı.

Akdoğan "Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şu andaki psikolojiyle orada durmak ve yaşamak istemiyorlar. Artık burayı kim alır ki, değerini kaybetti düşüncesiyle çok ciddi bir zararla düşük fiyata, yok pahasına gayrimenkullerini arsalarını elden çıkarabilirler. Bu hızlı alınan kararlar gün sonunda çok yanlış sonuçlara sebep olabilir. Onlar adına büyük kayıplara yol açabilir. Bu konuda olabildiğince soğukkanlı olup, biraz zamanın geçmesini beklemeliler. Yerlerini satmamak onlar adına fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bunun örneklerini daha önce de gördüklerini dile getiren Akdoğan, "O dönemde Avcılar, Kartal, Tuzla, Kocaeli'ndeki o sahil şeridi hattında yok pahasına satılan yerlerin şu andaki fiyatına baktığınızda evlerini yok pahasına satanların ileride ne gibi bir fatura ile karşılaşabileceklerini görebilirler. Florya'da, Avcılar'da her yer bedavaydı, Kartal'da bırakan kaçıyordu. Tuzla'da keza öyle. Kocaeli Derince, Gölcük'te bedavaya satışlar yapıldı. Şimdi geldiğimiz noktada ise buralardaki fiyatları hepimiz biliyoruz. Aynı durum yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.