'Kahvaltıda kavurma tüketmeyin'

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, "Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler, tatlı yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir" diyerek şöyle devam etti: "Bayram ziyaretlerinde; meyve suyu yerine açık çay ve bitki çayları; hamur tatlıları ve çikolata yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmelidir. Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Et kendi yağıyla pişirilmelidir.