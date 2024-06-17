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'Kahvaltıda kavurma tüketmeyin'
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17 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00

Uzmanı uyardı: Kahvaltıda kavurma tüketmeyin

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Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketilirken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır'dan uyarı geldi. Çakır, "Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler, tatlı yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir" dedi.

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, "Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler, tatlı yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir" diyerek şöyle devam etti: "Bayram ziyaretlerinde; meyve suyu yerine açık çay ve bitki çayları; hamur tatlıları ve çikolata yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmelidir. Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Et kendi yağıyla pişirilmelidir.

Etiketler : kurban bayramı et kavurma kahvaltı
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