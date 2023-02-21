VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek
İsrail güçlerinden Cenin kentine baskın
Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Koca'dan videolu "ALO 112" çağrısı
Hatay depremleri sonrası ABD'den destek mesajı
Bakanlar depreme toplantıda yakalandı
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı
Hatay'daki depremler sonrası TB2'ler bölgedeki denetimleri artırdı
2013 tarihli Diri Fay Haritası güncelleniyor
Ücretli mavi tik dönemi başlıyor
Mehmetçik duygulandırdı
Sanatın gücü yaşatır
Kızdıran yardım yorumu
Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Artçı değil, tetiklendi
Hatay çifte depremle sallandı! Can kaybı 6'ya yükseldi
129 yıldır aynı komplo
Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
Ay Yıldızla İyileşecekler
Beyin tümörü gülme krizi ile kendini belli edebilir
Kafa travmasından korunma yöntemleri
Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir
Kaygı bozukluğu kadılarda daha sık oluyor
Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı
Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk edildi
21 Şubat 2023 Salı 07:47:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 07:47:00

Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Artçı değil, tetiklendi

ABONE OL

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 ve 3 dakika sonra da Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi.' dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketlerinin ardından Hatay peş peşe iki depremle sarsıldı.

AFAD'a göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar paniğe neden olurken Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TETİKLENEN BİR DEPREM"

NTV canlı yayınına katılan Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Tüysüz depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat'ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

Etiketler : Kahramanmaraş Jeolog Okan Tüysüz depremin artçı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX