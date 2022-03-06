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06 Mart 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 14:59:00

Uzman isimden çarpıcı iddia: Fatura Putin'e kesiliyor

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik, "Putin'in arka planında onu da yönlendiren bir irade var ve o iradenin gözü dönmüş durumda. Ama fatura Putin'e kesiliyor.Putin'in bana göre yapmayacağı çılgınlık yok." ifadesinde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde çarpıcı yorumlarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yönlendiren bir iradenin bulunduğunu belirten Coşkun, faturanın Putin'e kesildiği yorumunda bulundu.

24 TV'de ekranların Rusya-Ukrayna savaşına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun şunları söyledi:

Putin akıl tutulmasına devam ederse, sahadaki mağlubiyetin verdiği sarhoşlukla daha da azgınlaşırsa ve dünya kamuoyu ile kendi ülkesi tarafından daha da kıskaç altına alınırsa iyice sıkışan Putin'in bana göre yapmayacağı çılgınlık yok.

Şunu da belirtmekte fayda var. Bu politika bir Putin politikası mı? yoksa Rus derin devletinin politikası mı?

"BU ARTIK BİR DEVLET POLİTİKASI"

Putin, nükleer santraldeki saldırıda bunun olacağının işaretini zaten vermişti. Caydırıcı nükleer timleri alarma geçirdi. Aba altından değil üstünden sopayı göstererek doğrudan nükleer tehditte bulundu. Bu Putin'in şahsi bir agresif politikasıydı. Fakat ne zaman Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, aynı söylemlerle sahnede yerini aldı işte bu devlet politikasına dönüştü.

O halde bana göre uygulanan politika Putin'le bağlantılı değil. Putin'in arka planında onu da yönlendiren bir irade var ve o iradenin gözü dönmüş durumda. Ama fatura Putin'e kesiliyor. İşte o irade, yapı daha da hırçınlaşır daha da işi ileri boyuta götürürse kaybedecek bir şeyi kalmayacak yapı her türlü çılgınlığı yapar.

Süreç içerisinde her türlü ihtimali görebileceğimiz bir sürece gittiğimiz belirtmeliyim.

BATI'DAN BİR MÜDAHALE GELİR Mİ?

Putin,, NATO'ya can suyu vererek bir zoru başardı ve onu ayağa kaldırdı. Yine Almanya büyük bir bütçe ayırarak ordusunu kurmaya karar verdi. Avrupa ordusu konuşuluyor. Ama fiili anlamda hiçbir ülke Putin'in karşısına çıkamayacak. Çıkmak istemeyecek. Bunu başta NATO istemiyor. ABD ve Avrupa savaşmayacağını baştan söyledi.

Etiketler : putin ukrayna rusya
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