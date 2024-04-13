Uzman isim teleferik kazasını 24 TV'ye değerlendirdi: 10'a yakın sebep var
Antalya'daki teleferik kazası beraberinde bir ihmaller zinciri mi var sorusunu da getirdi? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Makine Mühendisi Dr. Osman Simav 24 canlı yayınında kazayı değerlendirdi.
Makine Mühendisi Dr. Osman Simav, teleferik işletenlerin hava durumu, rüzgarın etkisi, paslanma korozyon, gibi birçok konuyu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.
Simav, "Belediyelerin mutlaka bunları denetlemesi lazım, bakım şirketleri bunları yüksek maliyetler sebebiyle ihmal edebilir ama belediyenen mutlaka bunları kontrol etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
"MAKARA KOPMUŞ OLABİLİR"
Simav, "10'a yakın sebep var. Bunlar ihmal edilirse bu tür kazalar olabilir ama önlem alınırsa bunlar olmaz. Makara kopmuş olabilir, direği devirmiş olabilir bütün bunlar göz önünde bulundurularak önlem alınması gerekirdi" dedi.
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