Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 27 Mayıs

ABARTIDAN UZAK DURULMASI GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ

Bu hafta Jüpiter ile güney ay düğümü aynı hizada olacak. Hayata dair inançları sorgulayabilir, kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz. Ancak bazen en umutsuz anlarımızın arkasından yepyeni fırsatlar sunar hayat.

27 Mayıs günü Jüpiter ile güney ay düğümü aynı hizada olacaklar. Hayata dair inançlarınızı sorgulayabilir, kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz. Ancak bazen en umutsuz anlarımızın arkasından yepyeni fırsatlar sunar hayat. Bundan dolayı sabırsız olmayın, aşırı risk içeren aktivitelerden uzak durun. Kibir ile harekete geçmeyin, hiçbir konuda fanatik olmayın. Abartılı yemeyin, abartılı içmeyin. Finansal konularda da daha temkinli adımlar atın.

MÜKEMMELLİYETÇİ OLMAYIN

Dünyada uluslararası hak, adalet, hukuk konularında krizler gündeme gelebilir. ekonomik göstergeler kaygan zeminde olabilir. Dünyadaki dini mekanlar ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Fanatik gruplar ortalığı karıştırabilir. 28 Mayıs günü Güneş ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Karamsarlık ve mutsuzluk güne hakim olabilir. Olaylara geniş perspektiften bakın, bardağın dolu yarısını görmeyi deneyin. Aşırı kontrolcü ve mükemmeliyetçi olmayın, kontrol çoğu kez bir yanılsamadır. Detaylarda kaybolmayın, büyük resmi görün. Hayatınızdaki erkek figürlerinden arzu ettiğiniz desteği göremeyebilirsiniz, kendi gücünüze güvenerek yola devam edin. Dünyada otorite figürleri önemli bir sınavdan geçebilirler. Liderler yoğun eleştiriye maruz kalabilirler.

29 Mayıs günü Merkür ile güney ay düğümü kontra-paralel olacaklar. Karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Takıntılı ve saplantılı olmayın, olayları geniş çerçeveden ele alın. Sorunları çözmek için güvendiğiniz birine danışabilirsiniz. Dedikodu, yalan ve iftira ile karşı karşıya gelirseniz sükûnetinizi koruyun, gözlemci olmayı deneyin, daha sonra gerekli tepkileri verirsiniz.

SERT ETKİLER SÖZ KONUSU

Astrolojik etkilerin sert olduğu bu haftada her şeyden önce finansal açıdan temkinli olmanızı öneriyorum. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bir uzmana danışabilirsiniz. Bunun haricinde takıntılarınıza esir düşmeyin, önyargılı ve şekilci olmayın. Olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirin.

29 MAYIS - 4 HAZİRAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde gelirinizi artırmak açısından yeni bir fırsat ele geçirebilirsiniz. Bu fırsat uzun vadede maddi koşullarınızı rahatlatabilir. Sonraki günlerde sizin için önemli bir konuda aile bireylerinizden destek gelebilir. Bu durum zorlandığınız bir konudan çıkmanız adına endişenizi sonlandırabilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle vize veya pasaport alımı, hukuki bir işlem veya ticari bir konuda beklediğiniz sonuca varabilirsiniz. Ani bir yatırım fırsatı için karar verme durumu da yine bugünlerde ortaya çıkabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde kendinizi geliştirmek adına önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı doğru bir şekilde değerlendirebilmeniz halinde, yaşam konforunuzu arttıracak olanakları yaratabilirsiniz. Sonraki günlerde uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konu ile ilgili en yakınlarınızdan destek alabilirsiniz. Bu sayede olaylara daha iyimser bakma potansiyeliniz artacaktır. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle sağlığınızı olumsuz etkileyen bir durum varsa, bu süreçte ameliyat olma kararı alabilirsiniz. Ayrıca miras tarzı bir maddi hakka sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Yine bugünlerde çevrenizden beklenmedik bir duyum alabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde yönetmekte uzun zamandır zorlandığınız bir konuda rahatlama yaşayabilirsiniz. Bu durum endişelerinize son verebileceği gibi aynı zamanda iç dünyanızda maneviyata yönelme arzusu da doğurabilir. Sonraki günlerde kariyeriniz ile ilgili bir alanda hayal ettiğiniz pozisyon için önemli bir fırsat ele geçirebilirsiniz. Bu pozisyonu elde etmeniz durumunda gelirinizde yükselebilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle evliliğiniz veya ortaklığınız içerisinde havada kalan bir durum netleşebilir. Ayrıca bugünlerde seçimlerinizi acele yargılara varmadan yapmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde umudunuzu kaybetmeden beklediğiniz bir konuda sizi oldukça memnun edecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca yeni insanlarla tanışabilir, bu sayede çevrenizi genişletme şansını da yakalayabilirsiniz. Sonraki günlerde yurtdışı bağlantılı eğitim veya seyahat planı konusunda bir süredir devam eden kararsızlığınız son bulabilir. Bu durum sizi oldukça rahatlatacaktır. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle çalışma koşullarınız değişime uğrayabilir. Ayrıca bugünlerde bir arkadaşınızdan sürpriz bir teklif alabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde işinizi ilgilendiren bir alanda, sonuçlarını uzun vadede göreceğiniz bir fırsat karşınıza çıkabilir. Bu fırsat sayesinde kariyerinizde yepyeni koşullar oluşmaya başlayabilir. Sonraki günlerde bir süredir belirsizliğini koruyan maddi konularda bir netlik meydana gelebilir. Elinize geçecek imkanlar sayesinde keyfiniz yerine gelecektir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle sevgiliniz ile aranızda anlaşmazlık yaratan konuları çözüme ulaştırma olanağını yakalayabilirsiniz. Ayrıca bugünlerde anneniz size sürpriz bir öneriyle gelebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde hayatınıza yeni bir anlam katmak adına bazı girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Spiritüel alanlarda danışmanlık almak, farklı bir uyanış yaşamanıza yol açabilir. Manevi zenginliğinizin arttığını hissedebilirsiniz. Sonraki günlerde uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir alanda iş birliği yapma şansı elde edebilirsiniz. Bu konuda çevrenizde sizi destekleyen bir tutum sergileyebilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle ev veya şehir değişikliği kararı alabilirsiniz. Ayrıca ailevi bir konunun akıbeti de netleşebilir. Yine bugünlerde hukuki bir konuda beklenmedik bir haberle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde dış kaynaklar aracılığı ile ekstra bir gelire sahip olacağınızı öğrenebilirsiniz. Hiç beklemeden bu geliri arttırabilecek yatırım araçlarının ne olabileceğini araştırmaya başlayabilirsiniz. Sonraki günlerde çalışma ortamınızda bir süredir devam eden karmaşa son bulabilir. Bu sayede işe gitmek sizin için keyifli bir hale dönüşebilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle yeni bir eğitim veya hobi programına katılım isteğiniz onaylanabilir. Ayrıca bugünlerde sonradan keşke dememek adına hızlı tercihler yapmaktan uzak durmalısınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde işinizi daha popüler kılmak adına yepyeni iş birliklerine yönelebilirsiniz. Bu yönelim sayesinde iyi de gelir elde etmenizi sağlayacak bir anlaşma yapma şansını yakalayabilirsiniz. Sonraki günlerde çocuğunuza dair bazı konularda yaşadığınız karmaşa yerini sükûnete bırakabilir. Bu sayede keyfiniz iyice yerine gelebilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle ekstra bir iş için beklediğiniz haber gelebilir. Ayrıca bugünlerde eşinize veya sevgilinize karşı ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde bir süredir sağlığınız ile ilgili sıkıntı çektiğiniz durum son bulabilir, iyileşme sürecinin başlaması moralinizi oldukça yerine getirebilir. Sonraki günlerde dış kaynaklardan elde ettiğiniz gelirle ilgili belirsiz durum , yerini netliğe bırakabilir. Aileden elde etme potansiyelinizin yüksek olduğu bu geliri iyi bir yatırım aracına dönüştürme fırsatını elde edebilirsiniz. Haftasonunda burcunuzda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle kişisel ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilir ve özel hayatınıza dair konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Yine bugünlerde hızlı bir kararla spor veya diyete de başlayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde özel hayatınızda sizi memnun edebilecek gelişmeler oluşabilir. Hiç deneyiminiz olmadığı bir alanda çalışmaya başlayabilir, bir süre sonra bu iş sayesinde çevrenizi genişletebilirsiniz. Sonraki günlerde kardeş veya en yakınım dediğiniz kişiyle birlikte hayal ettiğiniz bir projeyi gerçekleştirme fırsatını elde edebilirsiniz. Bu girişim keyfinizi oldukça arttırabilir. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle kısa süreliğine içsel huzursuzluk hissedebilirsiniz. Gizlenen bir durumun ortaya çıkması da aynı etkiyi yaratabilir. Ayrıca bugünlerde acele yargılara varmamaya özen göstermelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde gayrimenkul yatırımı, miras elde etme, taşınma veya alım satım konularından yana şans sizden yana olabilir. Hayat kalitenizin artacağı bir döneme girdiğiniz söylenebilir. Sonraki günlerde çalışma arkadaşlarınızın destek vermesiyle hayalini kurduğunuz projeyi gerçekleştirme fırsatını elde edebilirsiniz. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle bir süredir aşırı tepkiler veren bir arkadaşınızla ilişkinizi askıya almak isteyebilirsiniz. Yine bugünlerde yaşamanıza dair ani bir karar alarak ailenizin şaşırmasına yol açabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftaya olumlu etkiler altında başlıyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde alım satım, ticari işler veya eğitim konusunda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsat önünüze yeni kapıların açılmasına aracı olabilir. Sonraki günlerde sevgilinizden alacağınız destek sayesinde bireysel girşimlerde bulunmakta cesur davranabilir; bu sayede bir hayalinizi gerçeğe döndürme şansını yakalayabilirsiniz. Haftasonunda Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın yaratacağı etkiyle kariyer hayatınızı etkileyecek konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Terfi edebilir veya sektör değişikliğini tercih edebilirsiniz. Ayrıca bugünlerde dikkat dağınıklığı konusunda dikkatli olmalısınız.