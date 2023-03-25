Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 25 Mart

Dilek dilemek için en uygun zamanlardayız!

Merkür ile Jüpiter 28 Mart günü aynı hizada olacaklar. Kararlarınızı uygulamak için ideal bir gün. Kendinizi daha cesur ve umutlu hissedebilirsiniz. Dilek dilemek için uygun bir günde olacaksınız.

25 Mart günü Mars yengeç burcuna geçecek. 20 Mayıs gününe kadar girişimde bulunurken ve harekete geçerken sevdiklerinizin ve ailenizin etkisi altında kalabilirsiniz. Mümkün olduğunca iç sesinizi dinleyin. Unutmayın ki bu hayat sizin. Duygusal tepkilerinizi dengelemeye çalışın. Fevri ve alıngan olmayın. Hedefinizi net olarak belirleyin ve azimle bu hedefe doğru gidin. Öfkenizi etkin yönetin. Yerinde zamanında ve dozunda tepki gösterin. Rakiplerinizin hamlelerine karşı soğukkanlı durun.

İKNA GÜCÜ YÜKSEK

Dünyada sular ve denizler ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Deniz ulaşımında ilgili kazalar yaşanabilir. Denizlere yönelik ülkeler arasında itilaflar ortaya çıkabilir. Deniz merkezli depremlerin sayısında artış olabilir. 28 Mart günü Merkür ile Jüpiter aynı hizada olacaklar. Kararlarınızı uygulamak için ideal bir gün. Kendinizi daha cesur ve umutlu hissedebilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Size şans getirecek yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sorunlarınızı daha geniş perspektiften ele alarak çözüme ulaştırabilirsiniz. Fikirlerinizi coşkuyla ortaya koyabilir, karşınızdakileri ikna edebilirsiniz. Dilek dilemek için de uygun bir günde olacaksınız.

30 Mart günü Mars ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Girişimlerinizi sağlam temellere oturtabilir, kalıcı bir başarı elde edebilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Daha önceden hak etmiş olduğunuz ödülleri alabilirsiniz. Öfkenizi etkin yönetmeniz de mümkün olacak. Hayatınızda yeni bir düzen inşa etmeniz mümkün olacak. Daha gerçekçi ve azimli bir tutum içinde olacaksınız. Böylece arzu ettiğiniz düzeni oluşturabilirsiniz.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI

31 Mart günü Venüs ile Uranüs aynı hizada olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde değişim rüzgârları esecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yaratıcılığınızı projelerinizde sıra dışı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ancak istikrarı kaybetmeyin. Yıkıcı olmayın. Bu haftanın size iyi şans getirmesini diliyorum.

27 MART - 2 NİSAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bireysel istekleriniz ile ilgili konularda beklediğiniz fırsatı bugünlerde yakalayabilirsiniz. Yeni kararlar alma aşamasındaysanız, hiç çekinmeden uygulamaya koyabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, emin olmadığınız hiç bir konuda çabuk yargıya varmamanızdır. İlerleyen günlerde ailevi bir konu gündeminizde öne çıkabilir. Bu konuyu gerekli şekilde hareket ederek kolaylıkla çözmeniz durumunda endişeleriniz son bulacaktır. Haftanın sonlarına doğru kazancınızı arttıracak ekstra bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar yüzünden endişelenebilirsiniz. Durumun kendiliğinden çözülmesi çabuk rahatlamanıza yol açacaktır. Tek dikkat etmeniz gereken, çözüm sürecinde hiçbir şeyi abartılı bir tavırla yaklaşmamanızdır. İlerleyen günlerde eğitim veya ticari ilişkilerinizi ilgilendiren konularda çaba sarf ederek istikrarlı bir gidişat yaratabilirsiniz. Bu aşamada en yakınlarınız da dahil olmak üzere tüm çevrenizden destek alabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru sürpriz bir şekilde duygusal hayatınızda veya iş yaşamınızda size keyif verecek bir gündeminiz oluşabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Farklı şeyleri bir araya getirebilme yeteneğiniz sayenizde çevrenizdeki kişilerin aracılığı ile bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif uzun süredir gerçekleştirmek istediğiniz idealiniz ile bağlantılı olabilir. Tek dikkat etmeniz gereken, karar aşamasında yanlış değerlendirme yapmamanızdır. İlerleyen günlerde disiplinli şekilde çalışmanız üstlerinizin dikkatini çekebilir. Farklı bir görev almanızı istemeleri sonucunda daha iyi kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru pozitif gelişmelerle karşılaşmak kendinizi daha özgür ve güvende hissetmenize yol açabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. İş hacminizi genişletmek amacıyla kısa bir eğitim alma fırsatı karşınıza çıkabilir. Bu eğitim ileride size daha iyi kazanç alanı yaratabilir. Tek dikkat etmeniz gereken, seçiminizi ayrıntılara aldırış etmeden yapmanızdır. İlerleyen günlerde kontrollü girişimlerde bulunarak yurtdışı bağlantılı fırsatları da değerlendirme isteği içerisinde olabilirsiniz. Bu istek bireysel anlamda önünüze yeni kapılar açılmasına vesile olabilir. Haftanın sonlarına doğru arkadaşlarınız ile birlikte sosyalleşeceğiniz bir ortamda yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Bu tanışma oldukça heyecanlanmamıza yol açabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Bu aralar geleceğin trendlerini görerek hareket ederseniz, ticari yaşamınızda yüzünüzü güldürecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı yeni bir işe imza atmanızda söz konusu olabilir. Tek dikkat etmeniz gereken, gelişigüzel kararlardan uzak hareket etmenizdir. İlerleyen günlerde kontrolünüz dışında gelişen konulara el atarak yeni bir düzen inşa etmeye başlayabilirsiniz. Bu durum bir süredir sizi korkutan etkenlerinde yok olmasını sağlayacaktır. Haftanın sonlarına doğru kariyer hayatınızı ilgilendirecek ani bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Bu durum sayesinde yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Miras, mal bölüşümü, hak elde etme gibi dış kaynaklardan maddi imkânlar elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, ayrıntılara aldırış etmeden hareket etmemenizdir. İlerleyen günlerde uzun zamandır peşinde koştuğunuz bir planınızı artık hayata geçirmek için girişimde bulunabilirsiniz. Bu girişim aşamasında sevdiğiniz kişinin desteğini hep yanınızda hissedebilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru yurtdışı bağlantılı iş, seyahat veya eğitim konularından biriyle ilgili heyecan verici gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız proje sayesinde iş birliği yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişi özel bir teklifte bulunabilir. Tek dikkat etmeniz gereken, iyice düşünmeden karar almamanızdır. İlerleyen günlerde çalışkanlığınız sayesinde bir ekip çalışmasının başına getirilebilirsiniz. İnsiyatif kullanabilmek özgüveninizi oldukça yükseltecektir. Haftanın sonlarına doğru ani bir haberle kredi alma gibi başvurunuzun kabul edildiğini öğrenebilirsiniz. Bu durum sayesinde maddi açıdan daha rahatlama söz konusu olabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızın destek vermesiyle yoğun iş temponuzda rahatlama oluşabilir. Böylelikle rutin düzeninizi canlandıracak programlar yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken bu fırsatı abartıya kaçmadan kullanmanızdır. İlerleyen günlerde partnerinizle birlikte seyahat planları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu seyahat tatil yapma dışında yeni yerleşim alanı araştırmak amacı da taşıyacak olabilir. Haftanın sonlarına doğru sürpriz bir ortaklık teklifi alabilir, bu teklif sayesinde daha iyi kazanç elde etme potansiyeli oluşabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Çok yönlü olma amacıyla yeni bir hobi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Bu hobi sayesinde yeni insanlar tanımaya başlayarak, sosyal çevrenizi genişletme fırsatı elde edebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken seçim yaparken özensiz davranmamanız gerektiğidir. İlerleyen günlerde dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi imkanlar aracılığıyla evinizde dekorasyon değişikliği yapmak gibi girişimlerde bulunabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru çalışma ortamınıza sürpriz şekilde yeni kişiler katılabilir. Bu kişiler ortamın canlanmasına yol açabilirler.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Uzun zamandır aradığınız evi veya arsayı bugünlerde bulup, sözleşme yapmak için harekete geçebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, sözleşme şartlarını en ince detayına kadar incelemeden imza atmamanızdır. İlerleyen günlerde eşiniz ile birlikte geleceğe yatırım amaçlı bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu girişim sayesinde istikrarlı ilerleyecek bir sürece adım atmış olacaksınız. Haftanın sonlarına doğru sürpriz bir şekilde katılacağınız organizasyonda ilginç, sıra dışı kişilerle tanışabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Etrafınızdaki bağlantıları kullanarak kendinize yeni bir iş alanı açabilirsiniz. Özellikle de bu iş alanı sosyal mecralarda sizi öne çıkarabilecek bir alan olabilir. Tek dikkat etmeni gereken, karşınıza çıkacak olan fırsatı yarıda bırakmadan hareket etmenizdir. İlerleyen günlerde var olan işinizde yoğun bir tempo içerisine girebilirsiniz. Bu tempo disiplinli bir şekilde yönetmeniz sayesinde çok daha yüksek gelir elde etmeye de başlayabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru beklenmedik bir gelişmeyle miras payınızı elde etme zamanının geldiğini öğrenebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni haftaya şanslı etkiler altında başlayacaksınız. Ticari başarınız tahmininizden çok tanınmanıza yol açabilir. Bu sayede ileriye dönük, iyi kazanç sağlayacak yeni anlaşmalar yapma fırsatını yakalayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, anlaşma öncesinde koşulları iyi değerlendirdiğinizden emin olmanızdır. İlerleyen günlerde sevgilinizin desteğiyle bireysel anlamda çok yapmak istediğiniz bir konuda ilk gerçekçi adımınızı atabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru ani bir kararla kardeş veya en yakınınız olarak gördüğünüz kişiyle kısa bir tatil planı oluşturabilirsiniz.