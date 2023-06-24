Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Haziran

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :



Sevgili Koçlar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Bir anda kontrolünüzün dışında gelişecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği konusunda kararsızlığa düşebilirsiniz. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, ailenizi veya ev yaşamınızı ilgilendiren konularda olacaktır. Geçmiş çözülmemiş bir durum yine gündeme gelebilir. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Uzun vadede kazanım sağlayacak bir gayrimenkul, toprak satın alma durumu söz konusu olabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Bu aralar sosyalleştiğiniz ortamlarda dikkatli olmalısınız. Toplu bir spiritüel çalışmaya katılmak olması gereğinden fazla etki altında kalmanıza yol açabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, alım satım işlerinde, eğitim almak istediğiniz konuda veya kardeşiniz ile konuştuklarınız da olacaktır. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Üzerinde gayret ve sabırla çalıştığınız bir plan, hayal ettiğinizden bile iyi sonuç yaratabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Bu aralar kariyerinize yeni bir yön vermekte zorluk çekebilirsiniz. Bu durum üzerinizde geçici süreliğine motivasyon kaybı yaratabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, "nasıl daha fazla kazanç elde edebilirim" düşüncesi etrafında olacaktır. Bu durumdan dolayı ekstra iş yapma arayışı içerisine girebilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Yeni sorumluluklar üstlenebileceğiniz bir görev için yöneticileriniz, size bir teklif sunabilirler.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Vize veya oturum alma tarzındaki başvurular karmaşık bir hal alabilir. Bugünlerde etrafınızdan duyduğunuz her bilgiye hemen inanmamanız sizin için daha iyi olur. Merkür'ün burcunuza geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, bireysel isteklerinizle alakalı konularda olacaktır. Duygusal ihtiyaçlarınızı dış görünümünüzde değişiklik yapmayı deneyerek dengelemeye çalışabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Uzun süreli bir yaz programı veya uzak akrabalarınızla bir arada olmak için yurtdışına gitme planı oluşturabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Çevrenizden birileri sizi ortaklı yürütülecek bir işe dahil etmeye çalışabilir. Ne olduğunu iyice sorgulamadan bu işi kabul etmemelisiniz çünkü durum size anlatılandan çok farklı olabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, arkanızdan gizli yürütüldüğünü hissettiğiniz durum üzerinde olacaktır. Bu aralar gelecek planlarınızın dedikodu malzemesi olmaması adına kimseyle paylaşmamak en iyi seçenek görünebilir. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Ailenizden gelebilecek maddi destek tüm kaygılarınızın sonlanmasına sebep olabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Ortaklı yürüttüğünüz işlerin bir türlü net sonuç vermemesi, ileriye dönük nasıl bir yol belirlemeniz konusunda bugünlerde akıl karışıklığı yaşamanıza yol açabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklına fikriniz, sosyalleşme ile ilgili konularda olacaktır. Arkadaşlarınızla birlikte daha önce deneyimlemediğiniz bir tatil planı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Uzun süredir devam eden davalık bir durumdan lehinize bir sonuç çıkabilir. Bu durum çevrenizdeki kişileri de en az sizin kadar sevindirecektir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Çalışma koşullarının ne olacağı konusunun bir türlü netlik kazanmaması başka planlar oluşturmanızın önünü tıkayabilir. Bu durum yüzünden bir süreliğine motivasyon kaybı yaşayabilirsiniz. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, kariyerinize ilgilendiren konularda olacaktır. İşiniz ile ilgili yeni fikirler üretmeniz üstleriniz tarafından takdirle karşılanabilir. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Rutin yaşamanıza bir düzen getirmek adına kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP:

Sevgili Akrepler yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Sevgilinizin tutarsız konuşmaları karşısında ne düşünmeniz gerektiği konusunda aklınız karışabilir. Bu durum bugünlerde istemdışı korkuya kapılmanıza yol açabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, yurtdışı bağlantılı iş bağlantısı kurma veya seyahat etme konusunda olacaktır. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Uzak akrabalarınızın önerisi sayesinde istikrarlı bir şekilde para kazandıracak bir yatırım fırsatı elde edebilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Evinizden başka bir yere taşınıp taşınmama durumunuzun hala netleşmemesi ve bu konuda eşinizin de kararsız kalması hevesinizin kaçmasına neden olabilir. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, dış kaynaklardan elde etme ihtimalinizin olduğu maddi imkanlar veya sağlığınızı ilgilendiren konular üzerinde olacaktır. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Miras hakkı elde ederek maddi imkanlarınızı güçlendirme şansını yakalayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Yakınlarınızın verdiği tavsiyeler aklınızın karışmasına yol açabilir. Bu nedenle yeni bir iş düzeni kurup kurmamak konusunda kararsız kalabilirsiniz. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, eşiniz veya sevgilinizle olan ilişkinizde olacaktır. Bugünlerde aranızda çözüm bekleyen konular karşısında oldukça hassas ve alıngan bir tavır sergileyebilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. En yakınlarınızın arabuluculuk yapması sayesinde eşinizle aranızda uzun zamandır çözülemeyen durum son bulabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Başka kişilerin etkisi altında kalmanız sonucunda elinizdeki birikimi yanlış bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. O yüzden maddi gücünüzü kullanmadan önce neye yatırım yapacağınızı iyice araştırmalısınız. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda olacaktır. Çalışma arkadaşlarınıza daha hassas bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Bugünlerde ekstra iş yapmak iyi kazanç getirebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni hafta belirsiz durumların ön plana çıkması ile başlayabilir. Bugünlerde kendinizi her zamankinden daha yorgun hissedebilir, bu yüzden de tüm işlerinizi evden yürütmeye çalışabilirsiniz. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi sonucunda aklınız fikriniz, sizi neyin mutlu edebileceği konusunda olacaktır. Bu yüzden yeni bir hobi edinme veya eğlenceli organizasyonlara katılmak için araştırmalara başlayabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Uzun süredir çok istediğiniz imaj değişikliğini yapabilir ve bu sayede etrafınızdaki kişilerin ilgisini üzerinizde toplayabilirsiniz.