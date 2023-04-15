Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 15 Nisan

HAYATLARDA YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

Çarşamba günü Satürn ve ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. İşiniz ile ilgili başarı elde edebilirsiniz.

Satürn ve ay düğümleri arasında 19 Nisan günü olumlu etkileşim var. Hayatınızda yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. İşiniz ile ilgili başarı elde edebilirsiniz. Statünüzü daha sağlam bir hale getirebilirsiniz. 20 Nisan günü 29 derece koç burcunda güneş tutulması var. Aynı gün Güneş ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim de mevcut. Hafta boyunca güç savaşlarından kaçının. Fevri olmayın, düşünmeden hareket etmeyin. Cesaret ile aptallık arasındaki farkı ayırt edin. Hedeflerinize odaklanın. Güçlü ve dayanıklı olun. Rakiplerinizin hamlelerine karşı hazırlıklı olun. Ancak pire için yorgan yakmayın. Empati kurun, karşı tarafın haklarına duyarsız olmayın.

PATLAMA VE YANGIN

Dünyada şiddet içerikli olaylar gündeme gelebilir. Patlamalar, yangınlar ve kazalar yaşanabilir. İsyan, protesto ve benzeri eylemler vuku bulabilir. Volkanlar ile ilgili gelişmeler olabilir. 22 Nisan günü Merkür geri harekete geçecek. Boğa burcundaki bu geri harekette sabit fikirli olmamanız gerekiyor. Şekilci ve önyargılı olmayın, karşı tarafı dinleyin, doğru anladığınızdan emin olun. Dedikodu, yalan ve iftira rüzgarları esebilir. Her duyduğunuza inanmayın. Sosyal medyada da bilgi kirliliği pik noktasına çıkabilir. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye inanın. İmza atarken iyice okuyun, sonra imzalayın. Seyahat programı yaparken daha temkinli olun. Eğitim hayatınızda dikkatsizlik hatalarına karşı önlem alın. Karar alırken ağırdan alın, düşünmeden karar almayın, daha sonra pişman olabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılık bağlamında gözünüzü dört açın. İçinize dönün, daha önceki kararlarınızı gözden geçirin.

HATALARI TESPİT EDİN

Geçmişteki hataları tespit edip bunları düzeltin. Yeni projelerinizi hemen anons etmeyin. Dünyada ulaşım ile ilgili aksamalar olabilir. Ticaret ve turizm ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bankalara ve benzeri kurumlara siber saldırılar vuku bulabilir. Gökyüzünün sertleşmeye başladığı bu haftada şans sizden yana olsun.

17 - 23 NİSAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması burcunuzda meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle bireysel anlamda hayatınızda yeni başlangıçlar yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Hem özel hayatınızdan hem de iş hayatınızdan daha fazla verim alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hızlı kararlar alıp, o doğrultuda ilerlemek için tüm enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde gelir giderler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden gereksiz harcamalar yapmaktan uzak durmalısınız. Mümkünse yeni hiçbir yatırım girişimde bulunmamalı, imza atmamalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle biraz kafanızı toparlamak adına inzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ara sıra kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Soğukkanlı bir şekilde ilerlerseniz, önünüze yepyeni yollar çıkabilir. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de burcunuzda geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde geçmişi sorgulamaya ihtiyacı duyabilir, hatta yarım kalmış işlerinizi tamamlamaya yönelebilirsiniz. Her vaat edileni iyice araştırmadan kabul etmemelisiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle sosyal ilişkilerinizde bir genişleme söz konusu olabilir. Katılacağınız ortamlarda sizinle aynı doğrultuda düşünen insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu durum sayesinde sosyal organizasyonlara daha sık katılmaya başlayabilirsiniz. Kendinize yepyeni gelecek hedefleri belirleyebilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde bazı yanlış anlaşılmalarla karşı karşıya kalabilir, aslında gerçeklik payı olmamasına rağmen sizden gizli işler çevrildiği fikrine kapılabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 10. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle kariyer yaşantınızda sektör değişimi, statü atlama gibi fırsatlarla karşılaşacağınız bir döneme girebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyip, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hayatınızdaki otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde arkadaşlarla aranızda bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. İkna etmeye çabalarken karşınızdaki kişinin düşüncelerine karşı toleranslı yaklaşım sergilemeyi unutmamalısınız.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 9.evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle hayatınızın anlamını aramaya dair yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Bu duruma bağlı olarak yabancı bir ülkeye gitmek gibi, eğitim girişiminde bulunmak gibi denemeler yapmak isteyebilirsiniz. Uzak akrabalarınızla birlikte ticari girişimlerde bulunma fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde iş hayatında attığınız adımlara dikkat etmelisiniz. Yaptığınız işlere odaklanmakta zorlanabilir, üstlerinizle orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle hayat konforunuzu arttırabilecek belli başlı maddi imkanlar elde edebilirsiniz. Bu imkanı kendinize yatırım yapma şeklinde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yoğun bir tempo içerisindeyseniz, sağlığınıza daha özenli yaklaşmayı da unutmamalısınız. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde yurtdışı bağlantılı konularda dikkatli olmalısınız. Geniş bir araştırma yapmadan bir sözleşme yapmamalı, bir eğitim programına katılmamalısınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 7. evinizde meydana gelecek.

Bu tutulmanın etkisiyle yeni bir ilişkiye başlayabilir, var olan ilişkinizde boyut atlayabilirsiniz. Eşinizle geleceğinize dair önemli kararlar almanızı gerektiren durumlar oluşabilir. Ortağınız ile birlikte belli ölçüde risk alarak işinizi büyütmek adına girişimde bulunabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu haftasonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde maddi kaynaklarınızı yönetmekte daha dikkatli olmalısınız. Kredi, vize alımı gibi başvurularınızda ertelenmeler, iptaller söz konusu olabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle iş ortamınızda değişiklik yapma, yeni bir proje için ekip çalışmasına katılma gibi girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Genel düzeninizi hareketlendirecek fırsatlar yanınızda çalışan kişiler aracılığı ile gelebilir. Sağlık açısından günlük rutininizde değişiklik yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu haftasonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde partnerinizle veya ortaklık yaptığınız kişi ile aranızda bazı konularda anlaşmazlıklar çıkabilir. Davalık bir durumunuz varsa, ertelenme ihtimali yüksek olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 5. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle aşk hayatınızla ilgili konularda cesur kararlar alarak, sevgilinizi de mutlu edecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaratıcılığınızın yükselmesiyle yeni bir alanda şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Çocuğunuz varsa, onun adına önemli seçimler yapmanız gerekebilir. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde iş ortamınızda bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Detay gerektiren işlere odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerin hata yapma riskine karşılık tüm yapılan işleri titizlikle kontrol etmelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 4. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle yaşamınızla ilgili yeni kararlar alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Şehir değişikliği veya ev değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle birlikte ileriye dönük yeni planlar oluşturabilir, bir gayrimenkul fırsatı için girişimde bulunabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde eski sevgilinizden beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Bu durum aklınızı oldukça karıştırabilir. En iyisi bir süre önemli bir karar almayın. Çocuğunuzun ketum tavırları yüzünden kendisiyle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle yepyeni insanlarla iletişim ağları kurarak işinizden çok daha fazla verim almaya başlayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sonradan önemli fırsatlar elde etmenize sebep olabilir. Ayrıca en yakınlarınızla kısa ama sık şekilde tatil planları oluşturabilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde evinizin içerisinde aletlerin bozulması gibi küçük aksiliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle fikir ayrılığı yüzünden orta yolu bulmakta zorlanacağınız geçmişte yarım kalmış bir konu belirebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar bu hafta yılın ilk Güneş tutulması 2. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmanın etkisiyle gelirinizi arttıracak yeni fırsatlarla karşılaşabilir, uzun zamandır yeteneklerinizi göstermek istediğiniz bir alanda ekstra iş yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi arttırmak amaçlı belli başlı çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Güneş tutulmasının ardından bu hafta sonu Merkür de geri hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde kardeş, kuzen gibi en yakınlarınızla bazı konularda anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Sınava hazırlananlar bugünlerde derslere konsantrasyon sağlamakta sorun yaşayabilir.