Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 14 Ocak

BÜYÜK DEĞİŞİM SÜREÇLERİNE HAZIR OLUNMALI

Bu hafta değişim arzunuz yüksek olacak. Kendinizi daha tutkulu hissedebilirsiniz. Ancak saplantılı olmayın. Paranoya ile hareket etmeyin. Kıskançlığınızı ve hırslarınızı dizginleyin. Eğer bunu başarırsanız dönüşmek için elinizde bir fırsat olacak.

Merkür ile ay düğümleri arasında 14 Ocak günü olumlu etkileşim var. Karşınıza çıkacak kişiler ve olaylar vesilesiyle yeni bir karar alabilirsiniz. Ancak bu kararı uygulamak için Merkür gerilemesinin bitmesini beklemenizi öneriyorum. Acele etmeyin. 15 Ocak günü Venüs ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda beklenmedik ve huzur kaçıran gelişmeler gündeme gelebilir. Dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz. Ani bitişler söz konusu olabilir.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Daha önceden fark etmediğiniz gerçekler su yüzüne çıkabilir. Skandallar yaşanabilir. Sosyal çevreniz ile ilgili olarak da tatsız sürprizler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dengenizi koruyun. Ani tepkiler vermeyin. Ve ani para harcamalarından kaçının. 18 Ocak günü Güneş ile Plüton aynı hizada olacaklar. Değişim arzunuz yüksek olacak. Olayları derinlemesine analiz edebilir. Sırları keşfedebilirsiniz. Kendinizi daha tutkulu hissedebilirsiniz. Ancak saplantılı olmayın. Paranoya ile hareket etmeyin. Güç savaşlarından uzak durun. Kıskançlığınızı ve hırslarınızı dizginleyin. Eğer bunu başarırsanız dönüşmek için elinizde bir fırsat olacak. 20 Ocak günü Merkür oğlak burcundaki geri hareketini sonlandıracak. Hayatınızı yeniden yapılandırmak için karar almanız mümkün olacak. Özellikle kariyerinize yönelik kararlarınızı uygulamaya geçebilirsiniz. Olayları daha gerçekçi değerlendireceksiniz. Sizi başarıya ulaştıracak yöntemler deneyebilirsiniz. Yeni bir düzen oluşturmak için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Karamsar olmayın. Gerçekçi ama umutlu olun.

KOVA BURCUNDA YENİ AY

21 Ocak günü kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu tarihten itibaren arzu ettiğiniz değişimi yapmanız mümkün olacak. Özgürleşmek için adım atabilirsiniz. farkındalığınız yüksek olacak. Hayatınıza başka bir açıdan bakabilir ve yeni bir yön çizebilirsiniz. Fırsatların ön plana çıkmaya başladığı bu haftada şans sizden yana olsun.

16 - 22 OCAK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta boyunca gündeminizde iş ile ilgili süregelen konularla ilgilenme, üstlerle olan ilişkileri yapılandırma ve gelecek hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunmak ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde kriz yönetme konusunda ne kadar dayanıklı olduğunuzu göstermeniz, yöneticilerin güçlü desteğini arkanıza almanızı sağlayacaktır. Merkür retrosunun sona ermesiyle iş ilişkilerinde olası yaşayabileceğiniz iletişim problemlerini de arkada bırakabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni sosyal ortamlar içerisine girebilir, yeni tanışabileceğiniz insanlarla kalıcı olabilecek arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA:

Sevgili Boğalar hafta boyunca gündeminizde yabancı kişilerle kurduğunuz bağlantıları geliştirme, hukuksal konularla ilgilenme, vize, pasaport başvuru sürecini takip etme gibi konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde motivasyonununuz oldukça güçlü olacaktır. Yurtdışında yaşama veya çalışma girişiminde bulunmak isterseniz, bu konuda uzak akrabalarınızdan destek alabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle bir süredir aksayan, gecikmeler yaşanan işlerinizde de yeniden akış başlayacaktır. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni bir işe başlayabilir veya yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Ayrıca atacağınız doğru adımlar sonucunda kariyerinizi sağlamlaştırabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta boyunca gündeminizde ortaklık veya dış kaynaklardan elde edebileceğiniz gelirlerle, harcamalarla, vergilerle veya eşin maddi durumu ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde cesur ve kararlı duruşunuz sonuç getirebilir. Bu sayede kendi imkanlarınızın dışındaki imkanlardan da yararlanma şansınız olabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle eğitim hayatınızda yaşanan aksamalar son bulabilir, derslere konsantre olmak kolaylaşabilir. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova Burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle iş veya gezi amaçlı seyahat planı oluşturabilmek için vize başvurusunda bulunabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta boyunca gündeminizde evlilik veya ortaklık kurduğunuz kişiyle aranızdaki durumu, danışmanlık veya davaları etkileyecek konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde yeni bir girişimde bulunmak adına harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu girişime eşinizi de ortak edebilir veya desteğini arkanıza alabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle ertelen davalar yeniden yürürlüğe girebilir, odağınızı bu konuya çevirebilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle gecikmelerden kaynaklı yaşadığınız zorluklardan kurtulabilir, hatta oldukça rahatlayabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta boyunca gündeminizde yoğun çalışmanızı gerektiren durumlar, evcil hayvanınızın sağlığını ilgilendiren konular veya kendi sağlığınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde yetiştirmeniz gereken iş veya proje konusunda yanınızda çalışan insanların güçlü desteği sayesinde herşey sizin adınıza kolaylaşabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle angarya işlerin ağırlığından kurtulabilir, asıl yapmanız gerekenlere yeniden odaklanabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni bir işbirliği içerine girebilir, bu sayede kalıcı olabilecek dostluklarda kurabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta boyunca gündeminizde çocuklarınızın durumu, sevgilinizle aranızdaki meseleler veya aracı kişilerle kurdunuz bağlantılar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde asıl işinizin yanında ek işler yapmaya yönelebilir, bu konuda ekstra bir çaba sarf etmeniz durumunda zamanla tahmininizden daha büyük işler almaya başlayabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle partnerinizle ilişkiniz konusunda anlaşamadığınız konularda orta yolu bulabilir, karşılıklı daha anlayışlı olmaya çalışabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle iş ortamınıza yeni iş arkadaşları katılabilir, böylelikle uzun vadede ortak çalışmalar içerisine girebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta boyunca gündeminizde ailevi durumlar, ev hayatınızı ilgilendiren veya taşınmaz varlıklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde toprak veya ziraat ile ilgili gelecek vaat eden bir çalışma için girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda girişiminiz ebeveynleriniz tarafından desteklenebilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle mülkiyet konularında yaşanan prosedür gecikmeleri son bulacak, işler kolaylaşacaktır. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle özel hayatınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilir, buna bağlı olarak da ilk sportif aktivitelere katılma girişiminde bulunabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta boyunca gündeminizde eğitim, yurtiçi seyahatler veya en yakınlarınızla aranızdaki ilişkiyi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde bilgi danışmanlığı alarak yeni yatırım yapma adına risk içeren bir girişim içerisine girebilirsiniz. Bu girişiminizde ısrarlı olmak istemeniz sayesinde uzun vadede kazancınızda tahmininizden fazla artış olabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle kardeş, kuzen gibi en yakınlarınızla bir süredir aranızda oluşan yanlış anlaşılmalar son bulacaktır. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni bir eve veya semte taşınma kararı alabilir, çok daha keyif alabileceğiniz bir yer bulabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta boyunca gündeminizde yatırımlarla, maddi koşullarla, borç verilen paranın akıbeti ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde sözüne güvendiğiniz kişilerin hayat tecrübeleri doğrultusunda güçlenmenize yol açacak bir proje içerisine girebilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle ertelenen ödemeleri tahsil edebilecek, bu sayede kazancınızı yeniden dengeye oturtabileceksiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni bir iş teklifi alabilir veya siz işinizi geliştirebilecek bir alanda eğitim alma kararı verebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta boyunca gündeminizde duygusal hayatınızı, iş durumunuzu veya fiziksel görünümünüzü ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde yaşam kalitenizi arttırmak adına bireysel girişimlerde azimli bir tavır içerisine girebilirsiniz. Kolay vazgeçmeyen tutumunuz sayesinde istediğinizi elde edebilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle çevrenizdeki kişilerle yaşadığınız iletişim sorunları son bulacak ve bu sayede kendinizi daha net ifade edebileceksiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle maddi kazanımınızı arttıracak yeni bir işe başlama şansını yakalayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta boyunca gündeminizde kontrol dışı gelişen durumlar, gizli yürütülen işlerle ilgili konular veya ruhsal sağlığınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde zorluklarla karşılaşsanız da, durumu iyi yönetmeniz sayesinde işleri rahatlıkla toparlayabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle inzivaya çekilme ve sessizlik arama arzunuz sona erecektir. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, duygusal yaşamınızı canlandıracak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta boyunca gündeminizde arkadaşlıklarınızı ilgilendiren durumlar, yardım çalışmalarına katılma tarzı konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde dış faktörlerin güçlü desteğini arkanıza alabilirsiniz. Bu sayede yeni bir ekip çalışmasının yöneticisi pozisyonunda görev alabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle arkadaşlarınızla aranızda yaşanan yanlış anlaşılmalar son bulacak, yeniden düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Haftanın sonuna yaklaşıldığında Kova burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle ruhsal danışmanlık alma adına harekete geçebilir, bu sayede endişe duyduğunuz konulara çözüm getirebilirsiniz.