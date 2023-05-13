Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 13 Mayıs

Akışın getirdiği fırsatları değerlendirin

Jüpiter ile Plüton arasında 18 Mayıs günü olumsuz etkileşim, Güneş ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Aşırı risk almaktan kaçının. Akışa güvenin, akışın getirdiği fırsatları doğru şekilde değerlendirin. Kalbinizin sesini dinleyin.

Merkür ile Venüs, 13 Mayıs günü Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde sağlam temeller atabilirsiniz. Uzun sürecek bir ilişkiye başlamanız mümkün olabilir. Ancak Merkür Retro olduğu için acele etmeyin, düşünmeden karar almayın. 16 Mayıs günü Merkür düz harekete geçecek. Artık kararlarınızı ve fikirlerinizi anons edebilir, projelerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. İletişim süreçlerinde daha rahat bir akışta olabilirsiniz.

AĞIR AMA EMİN ADIMLAR

Seyahat programı yapabilir, sözleşmelere imza atabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız da mümkün olabilir. Finansal konulara yönelik daha etkin kararlar da alabilirsiniz. Ancak Merkür gölgeli günleri devam etmekte olduğu için yine de çok acele etmeyin. Ağır ve emin adımlarla ilerleyin. 16 Mayıs günü Jüpiter boğa burcuna geçiş yapacak. Yıl sonuna kadar finansal konularda bazı fırsatlar devreye girmeye başlayacak. Ayrıca mevcut finansal sorunların daha geniş bir perspektifte ele alınması mümkün olacak. Bankalar ve borsa ile ilgili oldukça önemli gelişmeler gündemde olacak. Tarım gitgide daha fazla önem kazanacak. Ancak konfor alanından çıkmaktan korkanlar, zevke sefaya düşenler bu süreçten negatif etkilenebilirler.

18 Mayıs günü Jüpiter ile Plüton arasında olumsuz etkileşim, Güneş ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Aşırı risk almaktan kaçının. Güç delisi olmayın. Hırslarınıza yenik düşmeyin. Bu sayede hayallerinize ulaşmanız mümkün olabilir. Akışa güvenin, akışın getirdiği fırsatları doğru şekilde değerlendirin. Kalbinizin sesini dinleyin.

ÇÖZÜME ULAŞILABİLİR

Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda yeni bir düzen oluşturacak kararlar alabilirsiniz. Yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz, kariyerinizde daha başarılı olabilirsiniz, yeni bir statü elde edebilirsiniz. Hayatınızdaki sorunları gerçekçi bir şekilde ele alarak, çözüme ulaştırabilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Bu haftanın size şans getirmesini diliyorum.

15 - 21 MAYIS HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde yepyeni maddi imkanlarla karşılaşabilir, kazancınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ardından hafta içinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle özgüveninizi yükselişe geçirebilecek gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz. Hafta sonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Hayatınızda geçici süreli mücadele gerektiren bir dönem içerisine girebilirsiniz. Ayrıca odağınız, ticari işleriniz veya yakınlarınız ile aranızdaki mevzulara dönebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in burcunuzda transit edeceği bu dönem içerisinde şansınız her konuda yükselebilir, çevreniz arasında çok daha popüler bir konuma gelebilirsiniz. Ardından hafta içinde burcunuzda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni girişim fırsatları yakalayabilir, dış görünümünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Ev değiştirme veya evinizin içerisinde değişim yapma konusu ortaya çıkabilir. Ayrıca odağınız, gelir gider konularını dengeye oturtmak üzerine dönebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde sizi sıkıntıya sokan konularda iyi gelişmeler oluşabilir. Etrafınıza karşı daha cömert bir tutum içerisine girebilirsiniz. Ardından hafta içinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle spiritüel alanlara karşı ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Hafta sonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Ticari işlerinizde daha cesur atılımlar yapma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca odağınız, bireysel ihtiyaçlarınız ile ilgili konulara yönelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde yeni insanlarla tanışarak sosyal çevrenizi genişletme fırsatını yakalayabilirsiniz. Tanınmış kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle uzun zamandır beklenti içerisinde olduğunuz bir konuda olumlu gelişmeler kendiliğinden oluşabilir. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için daha yoğun bir tempo içerisine girmeniz gerekebilir. Ayrıca odağınız, angarya gibi görünen işleri çözmeye yönelebilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde işinizde daha iyi imkanlar yakalayabilir, terfi etme şansını yakalayabilirsiniz. Kendinize daha büyük hedefler belirleyebilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle kendi işinizi kurmak adına ilk adımı atabilirsiniz. Haftasonunda Mars burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Özel hayatınızın hareketlenmesi sayesinde iç motivasyonunuz yükselişe geçebilir. Ayrıca odağınız, arkadaşlarınızla daha fazla sosyalleşme üzerine dönebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde yabancı kişilerle ortak işler yapma fırsatı yakalayabilir, hukuksal konularda olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle yeni bir eğitim almak veya tatil planı oluşturmak için girişimde bulunabilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylarla karşılaşmak, sinirlerinizin gerilmesine yol açabilir. Ayrıca odağınız, geleceğe dönük hedefleriniz üzerine yönelebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde dış kaynaklardan gelebilecek maddi imkanlar konusunda şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Eşinizin de maddi koşulları iyileşmeye başlayabilir. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle küçük çaplı bir operasyon için harekete geçebilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Farklı ortamlar içerisinde sosyalleşmeye başlamak, bir süredir düşük hissettiğiniz enerjinizin yükselmesine yardımcı olabilir. Ayrıca odağınız, hukuksal konulara veya eğitim hayatınızı ilgilendiren konulara yönelebilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde ilişkilerden yana şanslı bir sürece girebilirsiniz. Uzun süren flört döneminden sonra partnerinizden evlilik teklifi alabilir, eğer ki ilişkiniz yoksa yeni birisi ile tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle işinizi büyütmek adına ortaklık kurma girişimi için ciddi adımlar atabilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Üstlerinizle olan ilişkilerinizi belli bir seviye üzerine taşımak için enerjinizi harcarken, kendinizi çok yoğun bir temponun ortasında bulabilirsiniz. Ayrıca odağınız, miras veya kredi başvurusu gibi maddi konulara yönelebilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde çalışma koşullarınızda iyileşmeler olabilir. Kendinize daha konforlu bir düzen oluşturma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle diyete başlamak gibi sağlığınızı etkileyen konuları çözmek adına atılımda bulunmak isteyebilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Yurtdışı bağlantılı işler veya eğitiminiz için daha fazla efor sarf etmeniz gereken bir sürece girebilirsiniz. Ayrıca odağınız, özel hayatınızı ilgilendiren konular üzerine dönebilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde aşk hayatınız canlanmaya başlayabilir. Uzun zamandır yalnızsanız, bu süreçte yeni birisiyle tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle kazancınıza kazanç katacak bir yatırım için girişimde bulunabilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Sağlığınızı tehdit edebilecek alışkanlıklarınızdan bu süreçte uzak durmanız gerekebilir. Ayrıca odağınız, detay gerektiren günlük işlerinize yönelebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde ev satın alma, miras elde etme, daha konforlu bir eve geçme gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle ailenizin maddi desteğini arkanıza alarak, uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konu için ilk adımı atabilirsiniz. Hafta sonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Sevdiğiniz kişiyle ilişkinizi geliştirmek adına mücadele vermeniz gereken bir süreçten geçebilirsiniz. Ayrıca odağınız, yeni bir hobi edinme veya tatil planı oluşturma üzerine yönelebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın başlamasıyla üç ay boyunca sürecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcunda transit edeceği bu dönem içerisinde alım satım aracılığı ile kazancınızı ciddi oranda arttırabilir, işinizi ilgilendiren bir alanda eğitim alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ardından haftaiçinde Boğa burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayın etkisiyle kısa mesafe tatil planları oluşturmaya başlayabilir, bu planlara en yakınlarınızı da dahil edebilirsiniz. Haftasonunda Mars Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Çalışma temponuz nedeniyle yorgunluk hissinizde bu süreçte yükseliş olabilir. Ayrıca odağınız, ailevi mevzular üzerine dönebilir.