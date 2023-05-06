Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 07 Mayıs

İKİLİ VE SOSYAL İLİŞKİLERDE ŞANSLI BİR DÖNEM

Venüs ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde şanslı olacaksınız. Tanışacağınız kişiler hedefleriniz konusunda size yardımcı olabilirler. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz.

Venüs 7 Mayıs günü yengeç burcuna geçecek. 5 Haziran gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde sadakat ve maneviyat ön plana çıkacak. Ait olma ve duygusal bağ kurma ihtiyacınız yüksek olacak. İlişkilerinizde fedakarlığın dozunu kaçırmayın. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki farkı görün, buna göre karar alın. Duygularınızı etkin yönetin, alıngan ve kaprisli olmayın, objektif olun.

KONFORDAN ÇIKILACAK

9 Mayıs günü Güneş ile Uranüs aynı hizada olacaklar. Uyanmaya hazır olun. Özgürleşmek isteyeceksiniz, bundan dolayı mevcut dengeyi bozabilirsiniz, ancak Merkür Retro olduğu için ani hamlelerden kaçınmanızı öneririm. Değişim için biraz bekleyerek harekete geçmenizde fayda var. Hayatın sizi konfor alanınızdan çıkmanız için zorladığını hissedebilirsiniz. Risk almak için biraz erken, 15 Mayıs sonrasında şartlar daha uygun olacak. Dünyada ani patlamalar, kazalar ve fırtınalar gündeme gelebilir. Skandallar ortaya çıkabilir. Elektrik, internet vb. konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. 10 Mayıs günü Venüs ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde şanslı olacaksınız. Tanışacağınız kişiler hedefleriniz konusunda size yardımcı olabilirler. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Daha sonra romantik bir ilişkiye dönüşebilecek bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Bazı yatırım fırsatları kapınızı çalabilir. Hayattan keyif aldığınızı hissedebilirsiniz.

ACELECİ OLMAYIN

12 Mayıs günü Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Kararlarınızı gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak için uygun bir gün. Ancak Merkür Retro olduğu için kararlarınızı henüz anons etmeyin. 15 Mayıs sonrasında anons etmeniz daha uygun olacak. Hayatınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilirsiniz. Hedeflerinize yönelik bir eğitime başlama arzunuz olabilir. Veya yeni bir projeye yönelik imza atmanız gerekebilir. Tüm bunlarda acele etmeyin, sonuçları doğru değerlendirin. Merkür Retro sürecinin son haftasında şans sizden yana olsun.

8-14 MAYIS HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan maddi konuları öne çıkarabilir. Var olan düzensen özgürleşmek adına yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Beklenmedik bir girişim daha iyi gelir elde etmenize yol açabilir. Sadece bu aralar fazla harcama içerisine girmemelisiniz. Bu durum mali tablonuzun bozulmasına neden olabilir. İlerleyen günlerde ailenizin desteğini arkanızda hissetmek yeni arayışlar içerisine girmenize sebep olabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için maddi konularla ilgili önemli tercihler yapmaktan uzak durmalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan özel veya iş hayatınızı ilgilendiren durumları öne çıkarabilir. Ani bir kararla yapmak istedikleriniz şekil değiştirebilir. Sadece bu aralar sağlığınıza daha özen göstermelisiniz. Aksi takdirde özellikle tansiyon problemiyle karşılaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde yakınlarınızla birlikte tatil planları içerisine girebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için duygusal ihtiyaçlarınız hakkında herhangi bir karar almayı bir süreliğine ertelemelisiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan sağlığınız ile ilgili veya gizli yürütülmesi gereken durumları ön plana çıkarabilir. Bu aralar özgür hissedebilmek adına yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Sadece gizli bir durum ortaya çıkarsa, beklenmedik bir tepki vermekten kaçınmalısınız. İlerleyen günlerde maddi koşulların iyileşmeye başlaması daha keyifli hissetmenize yol açabilir. Hatta ekstra iş yapma fırsatı bile doğabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için geçmiş konulara takılıp, o etkiyle konuşmalar yapmamalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan sosyal yaşamınız veya arkadaşlıklarınız ile ilgili durumları ön plana çıkarabilir. Bugünlerde sosyal hayatınızı renklendirmek adına daha sıra dışı sayılabilecek organizasyonlara katılabilirsiniz. Sadece özgür hissetmek adına aşırılığa kaçmamaya dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde insanları etki altına almayı başarabilir, bu sayede hiç deneyimlemediğiniz bir alanda takım çalışmasına dahil olabilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için anlaşamadığınız konularda kimseyi ikna etme çabası içerisine girmemelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan kariyer hayatınızı ilgilendiren konuları ön plana çıkarabilir. Bugünlerde beklenmedik bir anda yeni bir iş veya pozisyon değişimi teklifi alabilirsiniz. Sadece bir anda heyecanın da etkisiyle acele karar vermekten kaçınmalısınız. İlerleyen günlerde korkularınızın hafiflediğini hissetmeniz sayesinde kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için annenize zorla isteklerinizi kabul ettirmeye çalışmamalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan yurtdışı bağlantılı konuları, hukuksal meseleleri ön plana çıkarabilir. Aniden yurtdışında yaşamak istediğinize karar verip, bu durumla ilgili sıkı araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Sadece acele yargıya varmadan bulacağınız seçenekleri değerlendirmelisiniz. İlerleyen günlerde arkadaşlarınızın desteğiyle yeni bir eğitim programına başvuruda bulunabilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için çabuk seçim yapmaktan kaçınmalısınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan sağlığınızı veya maddi kaynaklarınızı ilgilendiren konuları ön plana çıkarabilir. Ani bir istekle küçük bir operasyon yaptırmaya karar verebilirsiniz. Ayrıca beklenmedik bir miras payı da bugünlerde ortaya çıkabilir. Sadece sabırsız bir tutum sergilememeye dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde yepyeni bir sorumluluğu üstlenmeniz sayesinde yöneticilerinizin ilgisini üzerinize çekebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için hiç bir duyuma güvenerek risk içeren bir yatırıma girişmemelisiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan ikili ilişkilerinize dair konuları ön plana çıkarabilir. Evliliğiniz ile ilgili bazı durumlar sizi uyanışa geçirebilir. Böylece ilişkinizi renklendirecek arayışlar içerisine girebilirsiniz. Sadece bu durumu abartmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen günlerde yeni yabancı kaynaklar bulmanız hem sizi hem de iş birliğinde bulunduğunuz kişileri rahatlatabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için karşınızdaki kişiyle var olan anlaşmazlıkları çözme konusunu ertelemelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan iş ortamınıza veya astlarınıza dair konuları ön plana çıkarabilir. Ani bir gelişme sonucu çalışma koşullarınızda değişikliğe gidilmesi daha rahat hissetmenize yol açabilir. Sadece rutin düzenin aksadığı bir durum yaşanırsa, çalışma arkadaşlarınıza karşı daha toleranslı olmaya dikkat etmelisiniz. İlerleyen günlerde kendinizi daha zinde hissetmeniz, düzenli spora başlamanıza sebep olabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için aceleci olmamaya çalışmalısınız.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan özel hayatınıza dair konuları ön plana çıkabilir. Aniden biriyle tanışıp, kendinizi hızlı başlamış bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz. Sadece birlikte planlar oluştururken acele seçimler yapmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen günlerde ortaklı bir çalışmadan payınıza düşeni almak sizi rahatlatabilir. Bu payı bir yatırım aracı olarak değerlendirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için karşınızdaki kişinin ne demek istediğini çözmeden cevaplar vermemelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan ailevi konuları, miras tarzı kazanımla ilgili durumu ön plana çıkarabilir. Özgürleşmek adına ailenizle yaşadığınız evden ayrılmak isteyebilirsiniz. Ayrıca beklenmedik bir miras hakkı yüzünü güldürebilir. Sadece bu süreçte acele bir tutum sergilememeye özen göstermelisiniz. İlerleyen günlerde çalışma koşullarınızın iyileşmesi ev yaşamınıza olumlu yansımalar yapabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için ebeveynlerinizle anlaşamadığınız konularda aranızdaki dinamiği zorlamamalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün kavuşacağı alan düşünce ve planlarınızı ön plana çıkarabilir. Aklınızdan geçenler hayatınızın misyonunu arama girişiminde bulunmanıza yol açabilir. Sadece değişim ihtiyacı duysanız da en yakınlarınıza bunu isyan şeklinde yansıtmamalısınız. İlerleyen günlerde partnerinizin samimi desteği hayata daha iyimser bakmaya başlamanıza yol açabilir. Hafta sonu geldiğinde Merkür duraklama pozisyonuna geçecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği için seçim yapmaktan veya karar almaktan uzak durmalısınız.