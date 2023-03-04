Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 04 Mart

SÜRPRİZ TANIŞMALAR YAŞANMASI MUHTEMEL

Haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlayacağız. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle sürpriz tanışmalar ve ikili ilişkilerde düzelmeler meydana gelebilir.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde olaylar karşısında, özellikle de kontrol dışı gelişebilecek olanlar karşısında psikolojinizi nasıl yönettiğiniz konusunda sizi test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle çalışma koşullarınızla ilgili konulara yoğunlaşabilir, yaptığınız ekip çalışması ile ilgili kesin bir sonuç elde edebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde enerjiniz çevrenizin dikkatini çekebilir. Artık planlarınızı sadece geleceğe yönelik oluşturma isteği duyabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde arkadaşlıklarınızı nasıl yönettiğiniz ve tüm çevrenize karşı nasıl bir tutum sergilediğiniz konusunda sizi test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle yeni birisi ile tanışabilir, daha yakından tanımak adına görüşmeleri yoğunlaştırabilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde ekstra gelir elde ederek sinirsel gerginliği üzerinizden atabilirsiniz. Gelişigüzel önerileriniz beklenmedik şekilde çevrenizdeki kişilerin aklını çelebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER:

Sevgili İkizler haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde kariyer hayatınızı ne şekilde yürüteceğiniz, üstlerle olan ilişkilerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle ev değişikliği kararı alabilir, aile bireylerinizle birlikte araştırma içerisine girebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde arkadaşlarınızın desteğiyle dış görünümünüzde değişiklik yapmak için harekete geçebilirsiniz. Hızlı kararlar almak hayatınızda hızlı gelişmelere yol açabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde akademik eğitim hayatınıza ne kadar odaklandığınız veya yabancı kişilerle ilişkilerinizi nasıl yönettiğiniz konusunda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle aklınızdan geçen konulara odaklanabilir, bir sonuç elde etmek amacıyla harekete geçebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde yöneticilerinizin desteğini arkanıza almanız sayesinde zorluklarla mücadeleniz kolaylaşabilir. Yeni metotlar öne sürerek dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde dış kaynaklardan elde ettiğiniz maddi kaynakları nasıl kullandığınız, kaybetme korkusuyla nasıl baş ettiğiniz konusunda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle yeteneklerinize odaklanabilir, daha fazla dikkat çekmek adına tüm hünerlerinizi sergilemek isteyebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde uzak akrabalarınız aracılığı ile yeni kişilerle tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. İçsel sorgulamalarınız sonucunda aniden kariyerinizde yön değiştirmeye karar verebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde ilişkinizi, evliliğinizi veya ortaklığınızı ilgilendiren konularda nasıl denge kurduğunuz konusunda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle bireysel isteklerinize odaklanabilir, bu nedenle bazı durumları sonlandırmak isteyebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde kredi kullanarak kendi işinizi kurma girişimi başlatabilirsiniz. Ayrıca eşinizin bir anda sürpriz yapmasıyla kendinizi yurtdışı tatilinde bulabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde rutin yaşamınızı yürütme şekliniz veya çalışma koşullarınızı ilgilendiren konularda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle iç sıkıntılarınızı çözmek için yoğun bir çaba içerisine girebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde işbirliği yapma fırsatı sayesinde ticari yaşamınız canlanabilir. Ayrıca sürpriz bir haber alabilir, bu sayede endişelerinizden sıyrılabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde aşk hayatınıza veya çocuklarınıza nasıl yaklaşım sergilendiğiniz konusunda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle yardım çalışmaları için girişimde bulunabilir, arkadaşlarınızı da bu organizasyona dahil edebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde çalışma arkadaşlarınızla organize olarak yeni bir oluşum içerisine girebilirsiniz. Ortaklık yaptığınız kişinin önerisiyle sıradışı bir yatırım girişiminde bulunabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde aile içi ilişkilerinizde denge kurma tarzınızı, ev yaşamını idare etme şeklinizi test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle kariyerinize odaklanabilir, terfi alma çabası içerisine girebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde sevgilinizle birlikte danışmanlık almak için harekete geçebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanınızın sağlığında olumlu gelişmeler oluşabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde kardeş, kuzen gibi en yakınlarınızla olan ilişkilerinizden, eğitim hayatınızın gidişatından test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle oturum veya vize alma çabanız sonuçlanabilir, detaylı bir yurtdışı programı oluşturmak için çalışmalarınız netlik kazanabilir. Haftanın geri kalan günlerinde yanınızda çalışanların desteğiyle evinizde arkadaşlarınıza küçük bir davet organize edebilirsiniz. Hızlı planlar oluşturmanız en çok partnerinizin hoşuna gidebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde gelir giderler arasında denge kurma şeklinizi, kazancınızı değerlendirme tarzınızı test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle korkularınızın üzerine gitme cesareti gösterebilir, yanlış anlaşılma hissinizi yenebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde yakınlarınızın aracılığı ile yeni bir hobi edinme girişiminde bulunmak isteyebilirsiniz. Ailenizin beklenmedik sürprizi kendinizi oldukça değerli hissetmenize yol açabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftaya aynı gün gerçekleşecek iki önemli gökyüzü olayının etkileri ile başlıyorsunuz. İlk olarak Satürn iki buçuk sene sonra konum değiştirerek Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yeni dönemde duygusal hayatınızı, iş hayatınızı veya bireysel ihtiyaçlarınızı ilgilendiren konularda test edecektir. İkinci olarak Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle ilişkinizle ilgili ciddi bir karar alma isteği içerisine girebilirsiniz. Haftanın geri kalan günlerinde kazancınızı gayrimenkule yatırmak için harekete geçebilirsiniz. Hızlı alınan kararlar pozitif anlamda sürpriz sonuçlar doğurabilir.