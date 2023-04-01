Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 01 Nisan

İLİŞKİLERDE OLUMLU RÜZGARLAR ESECEK

Venüs ile Neptün arasında 7 Nisan günü olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde olumlu rüzgarlar esecek. Romantizm ve affedicilik başrolde olacak. Küs olduklarınız ile barışabilirsiniz.

Merkür 3 Nisan günü Boğa burcuna geçecek. 22 Nisan günü geri harekete geçene kadar iletişim konularında ikna edici olabilirsiniz. Hayatınıza daha fazla huzur ve istikrar getirecek kararlar alabilirsiniz. Aldığınız kararların arkasında durabilirsiniz. Ancak inatçı olmayın, olaylara geniş perspektiften bakın. Değişime açık olun. Karşı tarafı dinleyin, empati kurun.

ISRARCI OLMAMALI

Aynı gün Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Güç savaşlarına girmeyin, kendi fikrinizin en doğru olduğu konusunda ısrarcı olmayın. Paranoya ile hareket etmeyin, mantığınızı devreye sokun. Takıntılı ve saplantılı olmayın. Dünyada politik süreçlerde güç savaşları gündeme gelebilir. Ulaşım ve iletişim sektörü ile ilgili krizler yaşanabilir. 5 Nisan günü Merkür ile Satürn arasında ve Mars ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Ciddi kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Şans sizden yana olacak. Hedeflerinize yönelik adımlar atabilirsiniz, bu hedefe yönelik bir eğitime başlayabilir veya bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Gerçekçi ve cesur hissedeceksiniz. Sorunlarınızı çözmek için gerekli koşulları elde edeceksiniz. 6 Nisan günü terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunayla birlikte ikili ve sosyal ilişkilerinizi masaya yatıracaksınız. Olaylara tarafsız bakarak, çözüm arayacaksınız. Duygularınız ile mantığınız arasında ikilem yaşayabilirsiniz.

DENGEDE KALINMALI

İlişkinizi bitirmek veya devam etmek arasında kalabilirsiniz. Hayatınızda hak ve adalet ile ilgili hassasiyetiniz yüksek olacak. Haksızlıklara tahammülünüzün kalmadığını hissedebilirsiniz. Daha fazla denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. 7 Nisan günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde olumlu rüzgarlar esecek. Romantizm ve affedicilik başrolde olacak. Kendinizi ilham dolu ve akışta hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak harika projeler üretebilirsiniz. Küs olduklarınız ile barışabilirsiniz. Maddi konularda da fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu hafta şans sizden yana olsun.

3 - 9 NİSAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz maddi konular üzerinde olacaktır. Daha iyi gelir elde etmek amacıyla ekstra bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Birikiminizi yatırıma dönüştürmek adına bu konuyla ilgili araştırmalara başlayabilirsiniz. Aynı zamanda çevrenizdeki bazı kişiler kendi düşüncelerini size empoze etmeye çalışabilirler. Bu durum size boğucu hissettirebilir. Çok üzerinde durmamanız en iyisi olacaktır. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle evliliğinizi veya ortaklığınızı ilgilendiren durumlar netlik kazanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni hafta Merkür'ün burcunuza geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz bireysel istekleriniz üzerinde olacaktır. İkna gücünüzü kullanarak çevrenizdeki insanları istekleriniz konusunda etkiniz altına alabilirsiniz. İleriye dönük hayatınızla ilgili yeni adımlar atmadan önce planladıklarınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda hayatınızda otorite figürü olarak gördüğünüz kişilerin bu planlarla ilgili düşünceleri sizi karamsarlığa itebilir. Bu yüzden bu duygu haline kapılmadan yol almaya devam etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle çalışma ortamınızda oluşan gerginliğin nedeni ortaya çıkabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER:

Sevgili İkizler yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz kontrolünüzün dışında gelişebilecek olaylar üzerinde olacaktır. Endişe duyduğunuz durumlardan özgürleşmek adına kendi içinizde yeni kararlar alabilir, bu kararları bir süre etrafınızdan gizleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Aynı zamanda aklınızdaki bazı inanç kalıpları psikolojik açıdan huzursuz hissetmenize yol açabilir. Bu yüzden karar alma öncesinde içinde bulunduğunuz durumu doğru değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle aşk hayatınızla ilgili konularda taviz vermekten vazgeçebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz sosyalleşme konusu üzerinde olacaktır. Arkadaşlarınızla birlikte daha yoğun şekilde farklı organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Hatta kendinizi bir anda yeni insanların içerisinde toplu bir çalışma yaparken de bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir anda bu kadar kalabalık içerisine karışmak gribal enfeksiyon kapmanızın önünü açabilir. Bu yüzden mesafeli şekilde çalışmaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle yer değişikliği yapma gibi ev yaşamınızı ilgilendiren bir konuda son aşamaya gelebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz işinizi ilgilendiren konular üzerinde olacaktır. Bu süreçte üstlerinizle aranızda ortak karar almanız gereken durumlar oluşabilir veya iş hacmini yükseltebilecek fikirleriniz taktir toplayabilir. Aynı zamanda bu kadar yoğun şekilde işe odaklanmanız, partnerinizin size çıkışmasına yol açabilir. Durumun daha büyümemesi için keskin sözlerle karşılık vermemeye dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle alım satım veya ticari konularda her şey netlik kazanabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz bilincinizi yükseltmeye çalışmak üzerinde olacaktır. Bu niyetle yeni bir eğitim programına yazılabilir, öngörüsel danışmanlık almak için çeşitli araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Aynı zamanda bu anlamdaki girişimlerinizin rutin düzeninizin dengesini bozmayacağından emin olmalısınız. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle yeteneğinizi maddi imkana çevirebileceğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz sağlığınız veya finansal konular üzerinde olacaktır. Uzun zamandır ertelediğiniz ameliyatla ilgili karar verme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu aşamada en iyi hangi koşullarda olabileceği hakkında araştırma başlatabilirsiniz. Aynı zamanda dış kaynaklardan elinize geçen maddi imkanı yatırıma dönüştürme konusuna takılıp kalabilirsiniz. Girişimde bulunmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken burcunuzda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle özel veya iş hayatınızı ilgilendiren konularda sonlanma yaşayabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrep yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz ikili ilişkileriniz üzerinde olacaktır. İş birliği teklifi alabilir, bununla ilgili anlaşma yaparak iş hayatınızda yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri ikna etme çabanız bugünlerde karşılığını bulabilir. Aynı zamanda aile bireylerinizden gelebilecek eleştiriler karşısında durumu krize çevirmeden yönetmeyi başarmalısınız. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle kararsız kalabileceğiniz bir durum yüzünden çözüme ulaşana kadar huzursuzluk hissedebilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz çalışma koşullarınız üzerinde olacaktır. Yoğun bir iş temposuna girebilir, tüm konsantrasyonunuzu detaylı inceleme gerektiren alana yönlendirebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili bir karar vermeniz de gerekebilir. Aynı zamanda aşırı şekilde sadece işe odaklanmanız en yakınlarınızın tepki göstermesine yol açabilir. Bu durum karşısında kırıcı sözler söylememeye özen göstermelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle arkadaşlarınızla aranızda yaşanan sorunlar son bulabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz özel hayatınız üzerinde olacaktır. Bir süredir flört ettiğiniz kişiyi beraber yapmak istedikleriniz konusunda ikna edebilirsiniz. Hem eğitim hem de hobi amaçlı yeni bir girişimde bulunmak için araştırmalara başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu girişim için maddi kaynak yaratmakta zorlanmanız durumunda sinirleriniz gerilebilir. O yüzden bu konuyu saplantı haline getirmemelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle işinizde terfi alarak önemli bir statü elde edebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz ev veya ailevi konular üzerinde olacak. Uzun zamandır yeni bir ev arayışında iseniz, bugünlerde sizin için en uygun olanı bulabilir ve gecikmeden sözleşmeye imzanızı atabilirsiniz. Aynı zamanda bireysel isteklerinizi gerçeğe döndürmek adına ebeveynlerinize baskı uygulamaya meyilli olabilirsiniz. Aşırısı ters tepki vermelerine yol açabilir, bunu lütfen unutmayın. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay'ın etkisiyle vize, oturum izni, pasaport başvurusu gibi girişimlerinizin sonucu netleşebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni hafta Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlayacak. Bu geçiş nedeniyle aklınız, fikriniz almanız gereken kararlar üzerinde olacaktır. İleriye dönük eğitim hayatınızın şekillenmesi için bugünlerde önemli bir seçim yapmanız gerekebilir. Bu stresli süreç ile ilgilenirken aynı zamanda kısa mesafe bir tatil planı içerisine de girebilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınızın tercihlerinizin üzerinde etkili olmaya çalışması sinirlerinizin gerilmesine yol açabilir. Bu durumu çok kafaya takmamaya dikkat etmelisiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle içsel endişeleriniz tetiklenebilir.