VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Büyük projede ikinci adım! Başvuruları yarın başlıyor...
MİT, PKK'nın şah damarını kesti
Cumhuriyet savcısından skandal talimat!
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Temizlenmeyen her baca felakete davetiye çıkartıyor
Kalbi korumanın 6 yolu
Uyuz 15 dakikalık temasla geçiyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 9 Ekim
Kurtulmuş: İHA'lar, SİHA'lar dünyada bir marka haline geldi
İran devlet televizyonuna siber saldırı
Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlk oyumu AK Parti'ye kullandım
Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü
Kuzey Kore yine füze atışı yaptı
'İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasında'
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
ABD'de polis bir genci arabadan inmediği için vurdu
Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada 2400 yıllık oda mezar bulundu
Putin'den Kerç Boğazı kararnamesi: Önlemleri artırın
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Bakan Koca'dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
09 Ekim 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 09:00:00

Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 9 Ekim

ABONE OL

İKİZLER: DÜRÜSTLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEDİĞİ TAKDİRDE KAZANACAK BALIK: ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN BOYUNCA YENİ İŞ İMKANLARI KAPINIZDA KOÇ: AŞK VE İŞTE CANINI SIKAN NE VARSA GERİDE BIRAKIP RAHATLIYOR TERAZİ: EŞİ YA DA SEVDİĞİYLE ARASINDAKİ SORUNLAR SON BULACAK

Koç burcu

Bugün burcunuzdaki Dolunay enerjisi 1 Nisan 2022'den bu yana hayatınızda başlatmış olduğunuz hangi konular varsa bu alanlarda sizleri kapanışa götürüyor. Öncelikleriniz aşk hayatınız ortaklaşa iş projeleri, ev ile yuva ile alakalı konularda o günlerden bugünlere neler başladıysanız bir dönemi kapatıyor ve yeni bir döneme Merhaba diyorsunuz.

Boğa burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi Siz Boğa burçlarının 12. iç görü evini aydınlatıyor olacak.1 Nisan 2022 den bu yana bilinçaltımızda sizi rahatsız eden hangi duygu ve düşünce içerisinde iseniz, önümüzdeki 15 gün boyunca bunlarla yüzleşecek ve bunlara bir çözüm arayacaksınız. Ayrıca bu dönem sağlığımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Gerilim, baş ağrılarına açık bir süreç diyebilirim.

İkizler burcu.

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz ikizler burçlarının 11. topluluk evinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca aşk hayatınız ve arkadaşlık ortamınız arasında birtakım karmaşık durumlar ortaya çıkabilir. Hayatımızdaki kişiyle olan iletişimlerimize dikkat etmemiz gereken bir dönem diyebilirim. Toplum önünde arkadaşlık ortamlarında kendimizi ifade ederken de dürüst olmamız gereken bir süreç bizleri bekliyor olacak.

Yengeç burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz yengeç burçlarının onuncu kariyer evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana kariyer hayatınızda attığımız tohumların filizlendiğini şahit olduğunuz bir süreç diyebilirim. Kariyer hayatınızda bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemin adımlarını atıyor olacaksınız. Bu Dolunay bir terfi ya da yükselme durumunu İş hayatınızda ortaya çıkarabilir.

Aslan burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz aslan burçlarının 9. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana, yüksek eğitim öğretimle alakalı konular akademik durumlar, ticari girişimler, uluslararası işler Medya basın Yayıncılık ile alakalı konular, uzak yerlerle olan seyahatleriniz ve ilişkilerimiz, bu saymış oldum alanlarda, sonuçlanmalar yaşadığınız güzel bir süreç sizleri bekliyor olacak.

Başak burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz Başak burçlarının 8. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana, ortak kazançlar alanında atmış olduğunuz adımların sonuçlarına Ulaştığınız bir süreç sizleri bekliyor diyebilirim. Miras nafaka ödemeler konusunda da destekler bulduğunuz ve bazı durumları sonuca bağladığınız bir süreçte olacaksınız. Önümüzdeki 15 gün derin psikolojik sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

Terazi burcu

Karşıt burcunuz Koç burcundaki Dolunay enerjisi terazi burçlarının 7. evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konularda ve ortaklaşa iş alanlarında atmış olduğunuz adımların sonuçlarına ulaştığınız bir süreç diyebilirim. Önümüzdeki 15 gün boyunca ilişkinizin adını koymak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için güzel bir süreç. Evli iseniz eşiniz ile aranızda yaşanan ben-sen dediğimiz çekişmelere son verdiğiniz bir süreç diyebilirim.

Akrep burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi sizi akrep burçlarının sağlık evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana sağlık konusunda sürekli ertelediğiniz ne varsa artık bunları ön plana çıkartmış olacaksınız. Yeni bir beslenme programı diyet ve sağlıklı beslenmek ile alakalı konularda güzel adımlar atmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki 15 gün boyunca spor salonuna yazılmak sağlıkla ilgili yeni kararlar almak istediğiniz bir süreç sizlere destekliyor olacak.

Yay burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz yay burçlarının 5. aşk evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana aşk hayatında yaşamış olduğunuz karmaşık durumlar bu Dolunay ile birlikte çözüme ulaşacak. Bir Var Bir Yok dediğiniz sizleri duygusal anlamda yaralayan bir ilişki içerisinde iseniz bu dönem bu ilişki ile alakalı her türlü konuyu masaya yatıracak ve çözüme ulaştıracaksınız. Evli ve çocuklarınız varsa çocuklarınıza yaşamış olduğunuz karmaşık durumlar bu dönem ortadan kalkmaya başlayacak.

Oğlak burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz oğlak burçlarının 4. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana Ev aile yuva alanı yerleşim yeri ile alakalı konularda atmış olduğunuz adımların sonuçlarını ulaşmış olacaksınız. Ayrıca önümüzdeki 15 gün boyunca yerleşim yeri değişikliği evde yapılması gereken tadilatlar Kısacası yaşam alanınızın soluğunu nefesini değiştirmek isteyeceğiniz enerjiler içerisinde olacaksınız.

Kova burcu

Koç burcundaki dolunayın enerjisi kova burçlarının 3. iletişim evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 den bu yana yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerimizde yaşamış olduğumuz karışıklıklar ve hangi durum içerisinde isek bunların sonucuna ulaşmış olacağız. Ayrıca önümüzdeki 15 gün boyunca yakın çevremizde bağlantılı akrabalar Kardeşler Kuzenler komşular ve yakın arkadaşlarımız da filan alakalı bazı gizli sırlar bu dönem önümüze düşebilir.

Balık burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz balık burçlarının ikinci finansal evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana kariyer ve iş hayatında atmış olduğunuz adımların finansal gelirlerini bu dönem toplayabilirsiniz. Ayrıca maddi anlamda ve finansal konularda çok şanslı olduğunuz bir süreç sizleri bekliyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca yeni iş imkanları, yeni maddi destekler karşımıza çıkabilir.

Etiketler : burçlar burç yorumları aşkın şengün
‘Kuzum' benim!

‘Kuzum' benim!
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
Dijitalden sinemaya

Dijitalden sinemaya
Süper hayal kırıklığı!

Süper hayal kırıklığı!
15 gün sonra nişan attı

15 gün sonra nişan attı
Mahkemede hesaplaşacak

Mahkemede hesaplaşacak
Aynalı Kenan

Aynalı Kenan
Kendimi izlerken eleştiririm

Kendimi izlerken eleştiririm
Perde arkasında modacı var

Perde arkasında modacı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX