Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 9 Ekim

Koç burcu



Bugün burcunuzdaki Dolunay enerjisi 1 Nisan 2022'den bu yana hayatınızda başlatmış olduğunuz hangi konular varsa bu alanlarda sizleri kapanışa götürüyor. Öncelikleriniz aşk hayatınız ortaklaşa iş projeleri, ev ile yuva ile alakalı konularda o günlerden bugünlere neler başladıysanız bir dönemi kapatıyor ve yeni bir döneme Merhaba diyorsunuz.

Boğa burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi Siz Boğa burçlarının 12. iç görü evini aydınlatıyor olacak.1 Nisan 2022 den bu yana bilinçaltımızda sizi rahatsız eden hangi duygu ve düşünce içerisinde iseniz, önümüzdeki 15 gün boyunca bunlarla yüzleşecek ve bunlara bir çözüm arayacaksınız. Ayrıca bu dönem sağlığımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Gerilim, baş ağrılarına açık bir süreç diyebilirim.

İkizler burcu.

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz ikizler burçlarının 11. topluluk evinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca aşk hayatınız ve arkadaşlık ortamınız arasında birtakım karmaşık durumlar ortaya çıkabilir. Hayatımızdaki kişiyle olan iletişimlerimize dikkat etmemiz gereken bir dönem diyebilirim. Toplum önünde arkadaşlık ortamlarında kendimizi ifade ederken de dürüst olmamız gereken bir süreç bizleri bekliyor olacak.

Yengeç burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz yengeç burçlarının onuncu kariyer evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana kariyer hayatınızda attığımız tohumların filizlendiğini şahit olduğunuz bir süreç diyebilirim. Kariyer hayatınızda bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemin adımlarını atıyor olacaksınız. Bu Dolunay bir terfi ya da yükselme durumunu İş hayatınızda ortaya çıkarabilir.

Aslan burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz aslan burçlarının 9. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana, yüksek eğitim öğretimle alakalı konular akademik durumlar, ticari girişimler, uluslararası işler Medya basın Yayıncılık ile alakalı konular, uzak yerlerle olan seyahatleriniz ve ilişkilerimiz, bu saymış oldum alanlarda, sonuçlanmalar yaşadığınız güzel bir süreç sizleri bekliyor olacak.

Başak burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz Başak burçlarının 8. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana, ortak kazançlar alanında atmış olduğunuz adımların sonuçlarına Ulaştığınız bir süreç sizleri bekliyor diyebilirim. Miras nafaka ödemeler konusunda da destekler bulduğunuz ve bazı durumları sonuca bağladığınız bir süreçte olacaksınız. Önümüzdeki 15 gün derin psikolojik sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

Terazi burcu

Karşıt burcunuz Koç burcundaki Dolunay enerjisi terazi burçlarının 7. evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konularda ve ortaklaşa iş alanlarında atmış olduğunuz adımların sonuçlarına ulaştığınız bir süreç diyebilirim. Önümüzdeki 15 gün boyunca ilişkinizin adını koymak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için güzel bir süreç. Evli iseniz eşiniz ile aranızda yaşanan ben-sen dediğimiz çekişmelere son verdiğiniz bir süreç diyebilirim.

Akrep burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi sizi akrep burçlarının sağlık evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana sağlık konusunda sürekli ertelediğiniz ne varsa artık bunları ön plana çıkartmış olacaksınız. Yeni bir beslenme programı diyet ve sağlıklı beslenmek ile alakalı konularda güzel adımlar atmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki 15 gün boyunca spor salonuna yazılmak sağlıkla ilgili yeni kararlar almak istediğiniz bir süreç sizlere destekliyor olacak.

Yay burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz yay burçlarının 5. aşk evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022'den bu yana aşk hayatında yaşamış olduğunuz karmaşık durumlar bu Dolunay ile birlikte çözüme ulaşacak. Bir Var Bir Yok dediğiniz sizleri duygusal anlamda yaralayan bir ilişki içerisinde iseniz bu dönem bu ilişki ile alakalı her türlü konuyu masaya yatıracak ve çözüme ulaştıracaksınız. Evli ve çocuklarınız varsa çocuklarınıza yaşamış olduğunuz karmaşık durumlar bu dönem ortadan kalkmaya başlayacak.

Oğlak burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz oğlak burçlarının 4. evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana Ev aile yuva alanı yerleşim yeri ile alakalı konularda atmış olduğunuz adımların sonuçlarını ulaşmış olacaksınız. Ayrıca önümüzdeki 15 gün boyunca yerleşim yeri değişikliği evde yapılması gereken tadilatlar Kısacası yaşam alanınızın soluğunu nefesini değiştirmek isteyeceğiniz enerjiler içerisinde olacaksınız.

Kova burcu

Koç burcundaki dolunayın enerjisi kova burçlarının 3. iletişim evini aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 den bu yana yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerimizde yaşamış olduğumuz karışıklıklar ve hangi durum içerisinde isek bunların sonucuna ulaşmış olacağız. Ayrıca önümüzdeki 15 gün boyunca yakın çevremizde bağlantılı akrabalar Kardeşler Kuzenler komşular ve yakın arkadaşlarımız da filan alakalı bazı gizli sırlar bu dönem önümüze düşebilir.

Balık burcu

Koç burcundaki Dolunay enerjisi siz balık burçlarının ikinci finansal evine aydınlatıyor olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana kariyer ve iş hayatında atmış olduğunuz adımların finansal gelirlerini bu dönem toplayabilirsiniz. Ayrıca maddi anlamda ve finansal konularda çok şanslı olduğunuz bir süreç sizleri bekliyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca yeni iş imkanları, yeni maddi destekler karşımıza çıkabilir.