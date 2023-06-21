Uzayla tanıştılar

Bursa'da Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'nde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor. Çocuklar, uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatine tanıklık ediyor.

Son olarak Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu öğrencilerinin misafir olduğu Çocuk Üniversitesi'nde, çocuklar önce astronot kıyafeti giydi, sonrasında roket modelin içinden geçerek astronotun tüm gününü gözlemlediler.