VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırsatçı ev sahipleri asgari ücret zammına göz dikti
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü sınırda yakalandı
Birbirlerine düştüler! " 7 dönem vekillik yaparken neden 'değişim' demedin?"
İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş!
Yeni dönemin ilk grup toplantısına başkanlık edecek!
21 Haziran 2023 Çarşamba 07:41:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:41:00

Uzayla tanıştılar

ABONE OL

Bursa'da Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'nde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor.

Bursa'da Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'nde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor. Çocuklar, uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatine tanıklık ediyor.

Son olarak Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu öğrencilerinin misafir olduğu Çocuk Üniversitesi'nde, çocuklar önce astronot kıyafeti giydi, sonrasında roket modelin içinden geçerek astronotun tüm gününü gözlemlediler.

Etiketler : Bursa Molla Yegân Çocuk Üniversitesi Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Kilt giydi

Kilt giydi
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz
60. yaşını İstanbul'da kutladı

60. yaşını İstanbul'da kutladı
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX