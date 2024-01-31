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31 Ocak 2024 Çarşamba 06:57:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 06:57:00

Uzayda nazar değmesin!

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya 'çaltı ağacından' yapılma özel bir nazarlık götürdüğünü açıklandı.

Yörüklere özgü bir stille hazırlanan nazar boncuğunu Gezeravcı'nın nasıl bir mesajla dünyaya göstereceği merak konusu oldu.

BİYOTEKNOLOJİK DENEYLER YAPIYOR

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya nazar boncuğu götürdüğü ortaya çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında dün bilgi veren Gezeravcı "Öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM'de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN BİR OBJE

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu da, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çaltı ağacından yapılma özel bir nazarlık götürdüğünü açıkladı. Doç. Dr. Uslu, "Bununla ilgili ülkemizi, Yörük kültürünü ve özellikle barış ortamını bu nazarlığın sembolize edeceğini düşünüyoruz. Kısa sürede uzaydan Yörük nazarlığını göstermesini ve tüm dünyaya buradan bir mesaj vermesini bekliyoruz. Şu an gözümüz kulağımız uzayda, Alper Gezeravcı'da" dedi.

Yörük kültürünün Türk milli kültürünün özü olduğunu belirten Doç. Dr. Fatih Uslu, "Uzaya çıkan ilk Türk'ün Yörük olmasıyla ayrıca gurur duyuyoruz. Tüm ülke genelinde Yörük dernekleri ve federasyonları Alper Gezeravcı'dan haber bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : alper gezeravcı uzay nazar
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