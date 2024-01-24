“Uzay'a çıktık ama biletle” diyenlere eski NASA çalışanı Yıldız'dan ders niteliğinde yanıt

BİLİM İNSANINDAN İMAMOĞLU'NA DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Alper Gezeravcı, 86 milyonun gururu olmuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise "Bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek bir marifet değil, esas gurur verici olan bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmamız" diyerek bu olayı küçümsemeye kalkmıştı.

İmamoğlu'nun bu sözlerini isim vermeden eleştiren Astrofizikçi Yıldız "Ankara'da yaşayan biri İstanbul'a bir iş için gitmek istediğinde otobüs, araba ya da uçak kullanacaktır ve o aracı kullanmak için de bir ücret ödeyecektir. İstanbul'daki işinizi yapmak için otobüs veya uçak üretmek zorunda değilsiniz, bileti alırsınız ulaştığınız yerde işinizi yapar dönersiniz, Alper Gezeravcı bir astronottur, uzay turisti değildir. " ifadelerini kullandı.