“Uzay'a çıktık ama biletle” diyenlere eski NASA çalışanı Astrofizikçi Umut Yıldız'dan ders niteliğinde yanıt
Türkiye'de uzay çalışmaları hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz günlerde NASA'daki görevinden istifa ederek Türkiye'ye dönme kararı alan Astrofizikçi Umut Yıldız, Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanan “Açık Görüş” programına konuk oldu.
BİLİM İNSANINDAN İMAMOĞLU'NA DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Alper Gezeravcı, 86 milyonun gururu olmuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise "Bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek bir marifet değil, esas gurur verici olan bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmamız" diyerek bu olayı küçümsemeye kalkmıştı."GEZERAVCI BİR ASTRONOTTUR, UZAY TURİSTİ DEĞİLDİR"
İmamoğlu'nun bu sözlerini isim vermeden eleştiren Astrofizikçi Yıldız "Ankara'da yaşayan biri İstanbul'a bir iş için gitmek istediğinde otobüs, araba ya da uçak kullanacaktır ve o aracı kullanmak için de bir ücret ödeyecektir. İstanbul'daki işinizi yapmak için otobüs veya uçak üretmek zorunda değilsiniz, bileti alırsınız ulaştığınız yerde işinizi yapar dönersiniz, Alper Gezeravcı bir astronottur, uzay turisti değildir. " ifadelerini kullandı.
- “Uzay'a çıktık ama biletle” diyenlere eski NASA çalışanı Yıldız'dan ders niteliğinde yanıt
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