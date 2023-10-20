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Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi
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20 Ekim 2023 Cuma 08:40:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 08:40:00

Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 8 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların artarak devam edeceğini ve zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda 1ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı.

DİYARBAKIR VE GAZİANTEP 2 TON 650 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarınca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve

121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Etiketler : uygulamalı seo içişleri bakanı narkotik operasyon
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