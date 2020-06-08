Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 457 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 457 zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 59 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 543 kilogram esrar, 127 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 38 kilogram metamfetamin, 16 kilogram bonzai, 61 kilogram afyon sakızı ve 91 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 457 şüpheli gözaltına alındı, 40 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 333 bin 698 liraya el konuldu.