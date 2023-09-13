Uyuşturucu kartelinin eşi serbest bırakılıyor

ABD doğumlu 34 yaşındaki kadın, Sinaloa uyuşturucu karteline yardım etmek, kara para aklamak ve yasadışı uyuşturucu dağıtmak için komplo kurmak ve mali anlaşmalar yapmak da dahil olmak üzere üç suçtan suçlu bulunduktan sonra 2021 yılında üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, 2014 yılında tutuklanmasının ardından Meksika'nın Altiplano hapishanesinde tutulurken kartele liderlik eden Guzman ile diğer örgüt üyeleri arasında kuryelik yaptığını da kabul etti.

Ceza yargıcı Coronel'in kısa sürede sorumluluğu kabul ettiğini ve suç faaliyetlerinden elde ettiği yaklaşık 1,5 milyon dolarlık geliri ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğini söyledi ve üç yıllık cezası daha sonra indirildi.

Cezaevleri Bürosu web sitesinde yaptığı açıklamada Coronel'in Çarşamba günü Los Angeles'taki düşük güvenlikli bir hapsetme kurumundan salıverileceğini söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Bu arada Guzman, biri hücresinden bir mil uzunluğunda tünel kazarak olmak üzere Meksika'daki yüksek güvenlikli cezaevlerinden iki kez kaçmasının ardından 2017 yılında iade edildiği ABD'de ömür boyu hapis cezasını çekiyor.