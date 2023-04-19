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"Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi" iddiasına yalanlama
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19 Nisan 2023 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 22:09:00

"Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi" iddiasına yalanlama

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildiği" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanıldığı ifade edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk vatandaşlığı kazanılması için Kanunda aranan şartların yerine getirilmesinin yanı sıra kişi hakkında, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engelinin bulunmaması gerektiği açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Yukarıda da açıkça belirtildiği üzere Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engel durumu tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığını kazanabilmesi mümkün değildir. Ayrıca basına yansıyan R.M. ve J. L. adlı kişilerin kayıtlarının incelenmesi sonucunda Türk vatandaşlığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Dezenformasyon içerikli bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Etiketler : nüfus müdürlüğü vatandaşlık uyuşturucu baronu
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