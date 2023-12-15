‘Uyumayan şehir'de gece ulaşım duruyor

İstanbul, dünya üzerinde yaşamın 24 saat aktığı ender şehirlerden biri. Megakentte gece saatlerinde toplu taşımayla ulaşım sağlamada zorluk çekilirken, her gece kesintisiz hizmet veren metrobüs ile 9 İETT hattı ve sadece hafta sonu gece seferi uygulanan 7 metro hattı İstanbul için yetersiz kalıyor. Öyle ki İETT'nin 800 hattından sadece 9'u gece çalışıyor.

Metro İstanbul'un işlettiği M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" hizmeti veriliyor. Buna göre, cuma günü 06.00 ile pazar günü 00.00 saatleri arasında kesintisiz 66 saatlik sefer gerçekleştiriliyor.

METROBÜS ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında Zincirlikuyu kalkışlı seferler saat 02.00'ye kadar yapılıyor.

Marmaray Halkalı yönüne 06.05-22.50, Gebze yönüne 05.58-22.58 saatleri arasında 15, Ataköy-Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla sefer düzenliyor. Saat 21.00'den sonra Pendik'ten kalkış yapan trenlerin seferleri Zeytinburnu'nda, Gebze'den kalkanların ise Halkalı'da sona eriyor. Ayrıca, cuma-cumartesi, 30 dakika aralıklarla 01.20'ye kadar sefer yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'na raylı sistemle ulaşım sağlayan M11 metro hattı, İstanbul Havalimanı-Kağıthane istikametinde 06.00-00.00, Kağıthane-İstanbul Havalimanı istikametinde ise 06.00-00.40 saatleri arasında 34 kilometrelik mesafede sefer yapıyor.