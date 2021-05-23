  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Erciyes hayali gerçek oldu
Van Gölü'ne dalış okulu
23 Mayıs 2021 Pazar 19:56:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 20:17:00

Uygulanan aşı miktarı 28 milyona yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 947 bin 184, ikinci doz aşı 11 milyon 913 bin 118 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 860 bin 302 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 691 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 423, toplamda 4 milyon 585 bin 369, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 311 bin 343, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon bin 921, toplamda 2 milyon 313 bin 264, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 67 bin 607, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 157, toplamda 1 milyon 894 bin 764 doz olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : sağlık bakanlığı aşı kovid19
Yakında ‘Evleneceğim'

Yakında ‘Evleneceğim'
Dizinden ameliyat olacak

Dizinden ameliyat olacak
Murat Bozuldu

Murat Bozuldu
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Gafil avlandım

Gafil avlandım
Yaşam mücadelesini kazandı

Yaşam mücadelesini kazandı
Seksenler imajı

Seksenler imajı
Makyajsız ve doğal

Makyajsız ve doğal
‘Prenses'e yardım

‘Prenses'e yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER