VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"
"Bu, tek tip insan ideolojisidir"
Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni
Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor
Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul'u kana bulayacaklardı: Tutuklandı
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP'nin tiyatrosundaki isim bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine bir tepki daha
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu
Resmen itiraf etti: Savaşın eşiğine geldik
‘Zemheri' Orta Doğu'da
4. yıl kutlaması
Fransız damada Türk düğünü
Telegram emojide çığır açıyor
Parmak bebeğe ikinci hayat
8 bin yıllık parmak izi
Bol palamutlu bir sezon umudu
Kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı
Van Gölü'nde balçık temizliği
15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:17:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33:00

Üstün Dökmen'e Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan yanıt: Bu, tek tip insan ideolojisidir

ABONE OL

Üstün Dökmen'in açıklamalarına Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan cevap geldi. Tarhan; “Başörtülü psikolog olmaz” ifadesi mesleki narsizmdir. Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir.” açıklamalarında bulundu.

Üstün Dökmen'in açıklamalarına Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan cevap geldi. Tarhan; "Başörtülü psikolog olmaz" ifadesi mesleki narsizmdir. Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir." açıklamalarında bulundu.

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG OLMAZ"

Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir.

Meslektaşımız "başörtülü psikolog olamaz" ifadesini cesaretle söyledi. Meslektaş olarak görüyor muyum? Bir insanı ele alırken artıları ve eksileriyle ele almak gerekiyor. Sadece bu ifadeyle ele almak da bir önyargıdır.Farklı düşünebiliriz, farklı düşündüğümüz birçok meslektaşımız var. Sonuçta aynı amaç için birlikte çalışıyoruz bu çok doğal bir durumdur.Birisi bir diğerine "değişip gel" diyorsa o kimse totaliterdir. Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir. Bu ifadeden sonra Psikiyatri Dernekleri, Psikoloji Dernekleri mesleki önyargı nedeniyle Üstün Dökmen'e uyarı vermesi lazımdı. Bu ifade ile toplumun bir kesiminin düşmanlaştırıyorsunuz, bir kesimini kategrize ediyorsunuz, danışanları ikiye ayırıyorsunuz. Makbul vatandaş mantığının aynısı. Şuanda benim endişem bu konu politize olursa yeni bir 28 Şubat tartışmaları gibi tartışma yaşanır.

''BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG OLMAZ''

Bunun adı meslekleri narsizmdir. Kendisini danışanından üstün görmektir.

Bu arkadaşımız kendini aşamamış. Bence bunun adı mesleki narsizimdir. Kendini ve mesleğini danışanlarından üstün görmesi, bunu katı bir inanç olarak savunması, herkesin uymasını istemesi narsizmdir. Bu kişiler empati yapamaz. Bir psikoloğun kendi önyargılarını askıya alması gerekiyor. Bir konuda objektifim demeli. Kişiyi başörtülü başörtüsüz diye ayırmak onu kategorilendirmektir. Tıpkı ırkçılık gibi.

28 ŞUBAT DÖNEMİ

"O dönemden 14 general şu an hükümlü. Ben, bu gibi kişilere hakkımı helal edemem."

O dönemden 14 general şu an hükümlü. Silahlı Kuvvetler'e küskün değilim. Ben, bu gibi kişilere hakkımı helal edemem. Sürgün yaşadım. 2 sene kadar her arabaya binişimde altında bomba vardır diye kontrol ettim. 28 Şubat sonrası emekli olanlar ile Adaleti Savunanlar Derneği'ni kurduk. Bu dernekte insan hakları mücadelesi verdik. 2011 yılında Anayasa'nın 25. maddesi, en antidemokratik ve hukuka kapalı olan yargısız infaz yani askeri yargı yasasının değişmesine mücadelemiz vesile oldu. Arkadaşlar haklarını kısmen aldılar.

İSLAMOFOBİ

"Küresel bir İslamofobi var. İslamofobi, küresel psikolojik savaşta yetiştirilmiş bir fikirdir. Kendiliğinden çıkmadı. Bu, bilerek oluşturuldu. Birileri Müslüman kültürle Hristiyan kültür savaşsın istiyor."

Şuanda Türkiye'de yaşanan bir "Yerli İslamofobi" vakası. Aslında Küresel İslamofobi var.İslamofobi, küresel psikolojik savaşta yetiştirilmiş bir fikirdir. Kendiliğinden çıkmadı. Bu, bilerek oluşturuldu. Birileri Müslüman kültürle Hristiyan kültür savaşsın istiyor.

28 ŞUBAT DÖNEMİ

"28 Şubat, Batı Çalışma Grubu'nun bir darbe hazırlığıydı."

1993 yılında doçent olanlara bir sene içinde kıdem verilirdi. Bana gelmedi bir türlü. Genelkurmay'da bir komite varmış ve onaylamamış. Ben mahkemeye verdim ve albaylığa bu şekilde terfi ettim. 28 Şubat, Batı Çalışma Grubu'nun bir darbe hazırlığıydı. Bir darbe yaparsak kimler karşı çıkabilir diyerek risk gördükleri herkesi tasfiye ettiler. 35 hocanın tayini çıktı. Pazarcılık yapan astsubay arkadaşlarım vardı.

28 ŞUBAT DÖNEMİ

"28 Şubat, bir sosyal şizofreni vakasıydı."

Davaları kazanınca bunun haksız olduğuna inandılar. O zaman doçentliğim dolmuştu. 100. Yıl Üniversitesi'nde yardımcı iki doçent arkadaşım vardı bize gelir misin dediler. Dosyamı hazırlayıp gönderdim. 1995 yılında tayinim çıkınca bunun üzerine tanklar yürüyecek dedim. 1997 yılında yürüdü. Böyle bir durumda tek başıma mücadele etmemin bir anlamı yok diyerek emeklilik dilekçemi verdim. Bana telefon ettiler seni profesör yaptık gel dediler. Belli aralıklarla gidip gelerek üç seneyi geçirdim. 28 Şubat, bir sosyal şizofreni vakasıydı. Şizofreni kişinin beyninin bir kısmının konuşmaması demektir. Mantığın ve duyguların çatışmasıdır.

Etiketler : yirmidört tv esra elönü nevzat tarhan
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Aşk kalbimde olmalı

Aşk kalbimde olmalı
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Sürpriz aşk itirafı

Sürpriz aşk itirafı
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes