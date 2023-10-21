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Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
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21 Ekim 2023 Cumartesi 22:40:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 22:40:00

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

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Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'in vefat ettiğini açıkladı. NFKKAV'dan yapılan açıklamada, "Cenazesi 22 Ekim Pazar öğle namazını müteakiben Eyüp Sultan Camiinde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığındaki Aile Kabristanına defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Büyük Doğu Yayınları sahibi, NFKKAV Mütevelli Heyeti Başkanı, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, Mehmed Kısakürek'in cenazesinin Eyüp Sultan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedileceğini açıkladı.

NFKKAV'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Büyük Doğu Yayınları sahibi, NFKKAV Mütevelli Heyeti Başkanı; Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti. Cenazesi 22 Ekim Pazar öğle namazını müteakiben Eyüp Sultan Camiinde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığındaki Aile Kabristanına defnedilecektir.

Etiketler : Necip Fazıl Kısakürek Mehmed Kısakürek vefat
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