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20 Ocak 2024 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 16:24:00

Üsküdar'da otoparkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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İstanbul Üsküdar katlı otoparkta çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstanbul Üsküdar katlı otoparkta çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çengelköy'de Şenol Güneş Parkı'nın altındaki katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Etiketler : istanbul üsküdar yangın
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