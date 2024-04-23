Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir devam ediyor
Kaynak: AA
İstanbul'da M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Yaşanan arıza nedeniyle istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.
Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.
YOĞUNLUK YAŞANIYOR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.
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