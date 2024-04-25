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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
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25 Nisan 2024 Perşembe 08:17:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 08:17:00

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ibb metro istanbul arıza üsküdar samandıra metro hattı
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