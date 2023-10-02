Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Kaynak: AA
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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