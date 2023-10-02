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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:47:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:47:00

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: AA

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : yangın kontrol itfaiye Uşak OSB Uşak' Uşak Organize Sanayi Bölgesi
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