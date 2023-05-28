'Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına yanıt verdi.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.
İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.
Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 28, 2023
İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.
Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.⬇️ pic.twitter.com/vu2hvatdZg
- Siverek Kaymakamlığı'ndan açıklama... 4 seçimdir aynı yerde yapılıyor
- Bakan Varank, yürüme zorluğu çeken 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi
- CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı... Tutanak tutuldu
- Papağanı ve atıyla sandığa gitti
- Mustafa Destici, oyunu kullandı
- Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrine ziyaret gerçekleştirdi