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28 Mayıs 2023 Pazar 12:51:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 12:51:00

'Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı' iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.

Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Suriyeli Bıçaklanma Uşak
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