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Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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23 Ocak 2024 Salı 18:08:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 18:08:00

Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: AA

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Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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