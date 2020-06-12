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12 Haziran 2020 Cuma 18:19:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 18:19:00

Üreticilere destek ödemesi başladı

Kaynak: AA

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Üreticilere verilecek 886 milyon lira destek ödemesi, bugün saat 18.00'de başladı.

Üreticilere verilecek 886 milyon lira destek ödemesi, bugün saat 18.00'de başladı.

Tarım ve Orman Bakanı'nın açıkladığı tarımsal destek ödemeleri, saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin ve yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakan "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını söyleyen Pakdemirli, şu bilgileri vermişti:

"Buna göre, üreticilerimizden TC kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanların bugün saat 18.00'den, 4-6 olanların 19 Haziran saat 18.00'den, 8 olanların 26 Haziran saat 18.00'den sonra ödemeleri hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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