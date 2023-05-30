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30 Mayıs 2023 Salı 22:41:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 22:41:00

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Ürdün Kralı II. Abdullah, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Abdullah, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etiketler : İletişim Başkanlığı erdoğan abdullah
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